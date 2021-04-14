台灣「民族性隨便」防疫卻很守規矩？　網揭真相：違停是死別人

▲有網友認為，台灣民族性散漫，尤其呈現在交通上更是如此。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者林彥臣／綜合報導

台鐵太魯閣號出軌造成49人死亡，隨著案情逐步追根究柢，不難發現是許多人的散漫隨便所造成的悲劇。就有網友在PTT八卦板發問表示，台灣人民族性隨便，為什麼防疫卻很守規矩，引發許多網友的討論。

原PO發問表示，台灣人民族性隨便散漫，看看交通就知道，「反正老子爽就好」可是為什麼台灣人對於防疫就很守規矩？ 可是國外卻相反，防疫不守規矩，交通方面很守規矩。

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▲有人認為，台灣人防疫很守規矩是保護自己，但違停是妨礙別人。（圖／記者李毓康攝）



網友在推文中回應表示，「貪生怕死」、「怕死也是台灣人的民族性」、「貪生怕死，日治時期的日本人就發現了」、「口罩洗手是保護自己，違停是爽到自己」、「生病是死自己，違停是死別人」、「因為防疫是為自己，違規是妨害別人。台灣人本來就自私啊」。

另外還有網友分析，經濟學裡面有一個道理叫做 「切身之痛」，也就是沒有痛過，不會知道要改，延伸之義就是 「只要不會影響到自己的 那決策都隨便啦」，病毒不會管你是誰，整天飛來飛去的商務人士更是遭遇病毒「切身之痛」的高風險族群，也因為威脅到社會頂端階層，造就整個防疫政策的抉擇偏向保守，也就造就現在的防疫成果。

網友指出，至於交通問題， 官員出巡幾乎都有交管，他們很少經歷過一般民眾需要爭先恐後的尖鋒路段，所以四輪無法跟一般民眾的案例相比較 ，剩下的公共交通方面，飛機、高鐵、捷運、台鐵、遊覽車，官員最少利用，也最少登上新聞的那項，「就鐵定是最危險的那項了」。

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