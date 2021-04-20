快訊／台鐵電聯車擦撞轎車　嘉義溪洲平交道深夜傳事故

台鐵408次太魯閣號出軌釀重大傷亡，交通部長林佳龍請辭，20日正式卸任，並由交通部次長王國材出任，而交通部次長一職則由鐵道局長胡湘麟接任。行政院發言人羅秉成也轉達行政院長蘇貞昌的指示，台鐵改革須依據一個安全、兩個安定、三個目標，贏回民眾對台鐵的信心。