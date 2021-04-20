　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／台鐵電聯車擦撞轎車　嘉義溪洲平交道深夜傳事故

▲▼嘉義縣最新消息快訊圖。

中央社訊

台鐵南下電聯車19日深夜行經嘉義縣水上鄉溪洲平交道，與一輛轎車擦撞，幸無人傷亡，經檢測電聯車機械未受損，事故發生約40 鐘後，放行電聯車繼續南下，肇事原因鐵路警察調查中。

鐵路警察局高雄分局嘉義派出所表示，昨深夜11時4分發生南下電聯車3297車次與轎車在水上溪洲平交道擦撞事件，初步了解是轎車闖越平交道侵入警戒線，所幸電聯車及時煞車只造成擦撞，無人受傷。

警方表示，電聯車經台鐵人員檢測無機械受損，事發約40分後，放行列車南下，確切肇事原因調查中。

ET快訊
重機女神「車頭燈太亮」！出沒地點曝　老司機：整條路香起來了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台鐵電聯車擦撞轎車　嘉義溪洲平交道深夜傳事故

竹聯幫大哥性侵少女逼清洗！判刑4年設局陷害　一個理由提早出獄

快訊／嘉義暗夜噴「火團」！烈焰濃煙竄天　恐怖現場曝光

點紅茶卻撞死25歲外送妹！　砂石車司機無感續開100m　交保金額曝

大老闆出8萬包養！北部妹「摩鐵赴約」傻眼　遭短褲男粗暴性侵

騎車遇大雨停騎樓穿雨衣…慘遭魔人舉發罰500元　他提告撤單贏了

獨／惡火奪3童命4大人全不在家！ 鄰驚爆「不是第一次」還曾反鎖小孩

瞞女友「每月20萬」想包養辣媽　他食言反遭恐嚇125萬元

搭特斯拉開車門擊落騎士！機車甩飛再撞他媽　奥客竟怪司機沒說

國中生特製「口水便當」給同學吃　法官判父母連帶賠償4萬元

友人證實采子也劈腿！「交往邱鋒澤一年半」　男方「MV給她當導演」見被罵曾心疼發聲

交往采子1年半慘遭劈腿！　邱鋒澤親自發聲：我還可以

25歲女送完飲料路口前遭輾斃！駕駛就是點外送的...死者母哭癱

揪心！浪汪追車13秒「想要個家」　全程燦笑...網友心疼帶回當寶貝

學生妹騎單車左轉險遭轎車撞！　駕駛右彎硬擠靠超近...網怒太扯

嬤載孫跑外送「孫誤觸機車油門」 撞攤販...老闆：免賠！她也是幫我

何孟遠深夜直播再道歉！「我傷害了荳荳」　嘆氣「有人叫我去死」《全明星》湧入安慰

155cm樂觀男配對140cm老師！ 2人對看羞笑暖爆網：樸實的一對

南投日月潭終於下雨了！ 在地人聽見「久違雨聲」樂翻

短褲男「1人占3位」被長輩糾正 下秒暴怒鬧衝突狂吼：廢物老人

快訊／台鐵電聯車擦撞轎車　嘉義溪洲平交道深夜傳事故

竹聯幫大哥性侵少女逼清洗！判刑4年設局陷害　一個理由提早出獄

快訊／嘉義暗夜噴「火團」！烈焰濃煙竄天　恐怖現場曝光

點紅茶卻撞死25歲外送妹！　砂石車司機無感續開100m　交保金額曝

大老闆出8萬包養！北部妹「摩鐵赴約」傻眼　遭短褲男粗暴性侵

騎車遇大雨停騎樓穿雨衣…慘遭魔人舉發罰500元　他提告撤單贏了

獨／惡火奪3童命4大人全不在家！ 鄰驚爆「不是第一次」還曾反鎖小孩

瞞女友「每月20萬」想包養辣媽　他食言反遭恐嚇125萬元

搭特斯拉開車門擊落騎士！機車甩飛再撞他媽　奥客竟怪司機沒說

國中生特製「口水便當」給同學吃　法官判父母連帶賠償4萬元

快訊／台鐵電聯車擦撞轎車　嘉義溪洲平交道深夜傳事故

「只有8+9在生小孩」高學歷不生　網憂台灣未來：蠢蛋進化論成真

竹聯幫大哥性侵少女逼清洗！判刑4年設局陷害　一個理由提早出獄

台灣生育率墊底「關鍵在外配」　財經網美：房子當然是一種投資

大陸單身人口「超過2億」！出生率連降　專家曝：這兩點是主因

H奶車手「賣裸照」帳號被鎖慘虧1千多萬　乾脆改拍鹹濕片更賺

王高成／「和平解決兩岸問題」　《聯合聲明》蘊含美日對台海穩定期盼

3歲女兒愛上水行俠！要求「共享早餐」…巨石強森寵女暖翻

空姐曝劉德華「私下愛妻舉動」！機上只做1件事…狂讚：人間極品

網球美女穿透膚蕾絲「大腿赤裸誘惑」　網喊：拜託比賽時穿吧！

偷蕉賊被逮「綁鐵桿4小時」喪命　農夫遭判刑3年怨：司法不公平！

社會熱門新聞

25歲女送飲料慘遭顧客輾斃！母哭癱

騎樓停車穿雨衣遭舉發　他告贏了

外送員慘死砂石車輪下　肇事駕駛5萬交保

即／雙胞胎姊妹日租套房「5樓墜落」雙亡

即／嘉義回收場傳火警

獨／3童命喪火窟　鄰驚爆小兄妹曾被反鎖屋內

北部妹摩鐵赴約大老闆　遭短褲男性侵

男遭撞求償1999萬　法官「不是中樂透」判賠1萬6

合法變違建！老農抑鬱亡　鎮長回應

3童疑玩打火機　女兒被燒死！父痛心：我唯一的孩子啊

撞見男友性侵妹妹　她挺孕肚毀掉姊妹情

重摔幼貓致死！台東知名麵店老闆判刑3月罰20萬

草屯植物公園驚現身分不明乾屍

即／高雄死亡車禍！砂石車輾斃25歲女騎士

更多熱門

相關新聞

蘇貞昌指示台鐵改革「1安全、2安定、3目標」

蘇貞昌指示台鐵改革「1安全、2安定、3目標」

台鐵408次太魯閣號出軌釀重大傷亡，交通部長林佳龍請辭，20日正式卸任，並由交通部次長王國材出任，而交通部次長一職則由鐵道局長胡湘麟接任。行政院發言人羅秉成也轉達行政院長蘇貞昌的指示，台鐵改革須依據一個安全、兩個安定、三個目標，贏回民眾對台鐵的信心。

不止鬧捷運！短褲男搭台鐵「拿包佔位、躺座椅」

不止鬧捷運！短褲男搭台鐵「拿包佔位、躺座椅」

太魯閣號出軌清水隧道今晨通車

太魯閣號出軌清水隧道今晨通車

太魯閣出軌站票全倒　台鐵：可能停賣

太魯閣出軌站票全倒　台鐵：可能停賣

太魯閣出軌地今通車！林佳龍搭首班車

太魯閣出軌地今通車！林佳龍搭首班車

關鍵字：

台鐵電聯車平交道

讀者迴響

熱門新聞

地表第一舒力基　暴風圈灌水彈

買IKEA另付安裝費！他下班衝回家等嘸師傅　打客服傻眼

25歲女送飲料慘遭顧客輾斃！母哭癱

熱天氣引凶性　比特犬咬死同睡主人

牙齦腫脹出血！她就醫被告知「只剩3月命」

愛犬池塘玩球　30分鐘失禁腦死

騎樓停車穿雨衣遭舉發　他告贏了

阿滴染髮影片意外曝戀情！

深夜2地震…坤達傳2字關心　柯佳嬿一看翻白眼

防彈聯名麥當勞推「BTS套餐」發行名單有台灣

遊覽車撞限高桿「車頂被削掉」慘叫聲不斷

獨立到讓人心疼！7歲童「1個人入學」安靜報到

即／高雄3區21日起「緊急停水」

嘻小瓜傳訊廠商「上次忘記說謝謝」打錯字…一看崩潰了

醫生摸頭　呆萌洛威拿竟露殺氣斜眼

更多

最夯影音

更多
友人證實采子也劈腿！「交往邱鋒澤一年半」　男方「MV給她當導演」見被罵曾心疼發聲

友人證實采子也劈腿！「交往邱鋒澤一年半」　男方「MV給她當導演」見被罵曾心疼發聲
交往采子1年半慘遭劈腿！　邱鋒澤親自發聲：我還可以

交往采子1年半慘遭劈腿！　邱鋒澤親自發聲：我還可以

25歲女送完飲料路口前遭輾斃！駕駛就是點外送的...死者母哭癱

25歲女送完飲料路口前遭輾斃！駕駛就是點外送的...死者母哭癱

揪心！浪汪追車13秒「想要個家」　全程燦笑...網友心疼帶回當寶貝

揪心！浪汪追車13秒「想要個家」　全程燦笑...網友心疼帶回當寶貝

學生妹騎單車左轉險遭轎車撞！　駕駛右彎硬擠靠超近...網怒太扯

學生妹騎單車左轉險遭轎車撞！　駕駛右彎硬擠靠超近...網怒太扯

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面