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鹿谷國中16龍柏病弱　南投縣長指示籌錢找樹醫搶救

▲鹿谷國中16棵龍柏老病，南投縣長林明溱現勘後允諾搶救。（圖／南投縣政府提供）

▲鹿谷國中16棵龍柏等老樹病弱，南投縣長林明溱現勘後允諾搶救。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投鹿谷國中種有16棵高齡50歲的龍柏樹，近期傳出年老病衰、卻苦無經費照顧治療的生存危機；南投縣長林明溱昨前往實勘，當場允諾將幫校方籌措經費，延請樹醫專家全力搶救醫治，維護珍貴的環境生態資產和文化記憶。

南投縣府指出，該批龍柏老樹種植於鹿谷國中操場司令台2側，時間長達半世紀，目前面臨寄生植物氾濫，以及病蟲害侵犯的問題，校方苦無資源徹底療育照護。

▲南投縣長林明溱視察鹿谷國中的老病龍柏。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣長林明溱視察鹿谷國中的老病龍柏。（圖／南投縣政府提供）

林明溱19日下午會同南投縣教育處長陸正威，以及立委許淑華服務處主任劉子維前往會勘。

林明溱說，這批龍柏老樹陪伴鹿谷國中歷屆學生成長學習，代表著全校師生極為珍貴重要的生態資産與文化記憶，應該要好好珍惜保護；由於學校欠缺相關經費，縣府將會全力協助，並延請樹醫專家指導養護，讓老樹群活得健康又長久。
 

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