好人好樹郝市長！郝龍斌訪關山分局受歡迎 　5百年老樹前留影

▲前台北市長郝龍斌（右三）夫婦參訪台東關山分局，在五百年樹齡的七里香樹前合影留念。（圖／台東縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

前台北市市長郝龍斌夫婦日前在知名渡假村董事長鄭越才的陪同下至關山警察分局參訪，受到分局長潘仕能熱烈的歡迎，派出導覽人員講解分局的古往今來，讓郝龍斌夫婦聽的是津津有味，對這另類「警」點讚聲連連！一行人最後在分局歡喜園有五百年樹齡的七里香樹前，留下『好人好樹「郝市長」』的合影紀念照！

關山警察分局位於花東縱谷內，也在臺9線的觀光動線上，為響應縣府推展「觀光美地、繁榮家園」及「幸福城市」的施政主軸，特將分局內閒置的柔道館重新規劃及整理，將日據時期、光復初期的警察裝備，井然有序的排列，再配合志工導覽人員的解說，以及小橋流水的優質後花園，透過網友的PO文推薦慢慢打響名號，讓該館儼然成為另類的私房「警」點。

郝龍斌得知鄭董事長捐贈1,000頂防疫帽予台東縣警察局作為防疫「超前部署」之用，故特來慰勉員警在防疫工作上的辛勞，並一探這私房「警」點。

▲郝龍斌夫婦聽取導覽人員解說。

導覽人員由內而外解說分局的古往今來，分局整體動線的環境規劃、文物擺設及各項為民服務設施（備），均深受郝龍斌夫婦的讚賞；也對台東縣縣長饒慶鈴及警察局局長邱文亮在防疫部署工作上，讓縣內保持「零確診」的努力，都給予再三的肯定！

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