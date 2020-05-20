　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

好人好樹郝市長！郝龍斌訪關山分局受歡迎 　5百年老樹前留影

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼前台北市長郝龍斌夫婦參訪台東關山分局，在五百年樹齡的七里香樹前合影留念。（圖／台東縣警察局提供，下同）

前台北市長郝龍斌（右三）夫婦參訪台東關山分局，在五百年樹齡的七里香樹前合影留念。（圖／台東縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

前台北市市長郝龍斌夫婦日前在知名渡假村董事長鄭越才的陪同下至關山警察分局參訪，受到分局長潘仕能熱烈的歡迎，派出導覽人員講解分局的古往今來，讓郝龍斌夫婦聽的是津津有味，對這另類「警」點讚聲連連！一行人最後在分局歡喜園有五百年樹齡的七里香樹前，留下『好人好樹「郝市長」』的合影紀念照！

▲▼前台北市長郝龍斌夫婦參訪台東關山分局，在五百年樹齡的七里香樹前合影留念。（圖／台東縣警察局提供，下同）

關山警察分局位於花東縱谷內，也在臺9線的觀光動線上，為響應縣府推展「觀光美地、繁榮家園」及「幸福城市」的施政主軸，特將分局內閒置的柔道館重新規劃及整理，將日據時期、光復初期的警察裝備，井然有序的排列，再配合志工導覽人員的解說，以及小橋流水的優質後花園，透過網友的PO文推薦慢慢打響名號，讓該館儼然成為另類的私房「警」點。

▲▼前台北市長郝龍斌夫婦參訪台東關山分局，在五百年樹齡的七里香樹前合影留念。（圖／台東縣警察局提供，下同）

郝龍斌得知鄭董事長捐贈1,000頂防疫帽予台東縣警察局作為防疫「超前部署」之用，故特來慰勉員警在防疫工作上的辛勞，並一探這私房「警」點。

▲▼前台北市長郝龍斌夫婦參訪台東關山分局，在五百年樹齡的七里香樹前合影留念。（圖／台東縣警察局提供，下同）

郝龍斌夫婦聽取導覽人員解說。

導覽人員由內而外解說分局的古往今來，分局整體動線的環境規劃、文物擺設及各項為民服務設施（備），均深受郝龍斌夫婦的讚賞；也對台東縣縣長饒慶鈴及警察局局長邱文亮在防疫部署工作上，讓縣內保持「零確診」的努力，都給予再三的肯定！

►偷偷分享少女秘密！

ET快訊
蔡依林爸媽證實已離婚！　經紀人鬆口回應了
羅志祥發文時間「暗藏密碼」　13張「周揚青親密照」全曝光
羅志祥tag周揚青「實現她最大願望」！　悲吐：這些年我對妳製
快訊／羅志祥突發7000字「對不起我錯了」懺悔周揚青
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東零確診推「農遊趣」國旅活動　3天2夜5000元有找

炒股遭判刑！傅崐萁聲請延後入監　檢方准許5月26日執行

新冠疫情激發「農產宅經濟」 花蓮宅配業者回饋小農優惠方案

好人好樹郝市長！郝龍斌訪關山分局受歡迎 　5百年老樹前留影

「屏東陳時中」養殖品牌石斑魚銷美　陳佳德談「撞臉」：和阿中部長都笑了

疫情延遲疫苗施打　按時接種強化孩童傳染病抵抗力

汛期將至　翁章梁視察民雄鄉水資源回收中心、大崎村鳳凰社區防護工程

嘉市低底盤電動公車　經驗結合貿協輸出海外

3D立體定位電燒術精準定位 　七旬老翁揮別心悸等心臟疾病

林森里雲霄厝推廣剖香腳　學童文化傳承百年技藝

博恩穿辣短裙甜唱「TAIWAN」　神複製劉樂妍MV！網笑：酸爆

《夫婦的世界》藝琳因為愛原諒出軌丈夫　「再怎麼努力，還是會想起」無法信任而放手

黃子韜表白吳亦凡「心動只是對你」　四葉草第一次舞台公演...超甜美！！

講得出做不到！韓國瑜首度認了　高雄建迪士尼有困難：我願收回

399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去

孫協志牽手約會夏宇童！　「1細節」被爆不只是女友

世衛會稱「中國疫情公開、透明」 習近平：2年內金援各國20億美元

吳尊問「跟曾之喬何時生」　辰亦儒羞回：三個月內不能說

紅豆餅3個10元、25元巨大春捲 網紅盤點宜蘭5間道地素食小吃

輕輕一拉無痕跡！7招縫紉技巧　醜破洞補上小圖樣變身趣味設計

台東零確診推「農遊趣」國旅活動　3天2夜5000元有找

炒股遭判刑！傅崐萁聲請延後入監　檢方准許5月26日執行

新冠疫情激發「農產宅經濟」 花蓮宅配業者回饋小農優惠方案

好人好樹郝市長！郝龍斌訪關山分局受歡迎 　5百年老樹前留影

「屏東陳時中」養殖品牌石斑魚銷美　陳佳德談「撞臉」：和阿中部長都笑了

疫情延遲疫苗施打　按時接種強化孩童傳染病抵抗力

汛期將至　翁章梁視察民雄鄉水資源回收中心、大崎村鳳凰社區防護工程

嘉市低底盤電動公車　經驗結合貿協輸出海外

3D立體定位電燒術精準定位 　七旬老翁揮別心悸等心臟疾病

林森里雲霄厝推廣剖香腳　學童文化傳承百年技藝

篤行十村打造「花火體驗館」　錯過的澎湖海上花火節這裡都看得到

台東零確診推「農遊趣」國旅活動　3天2夜5000元有找

心肌梗塞無呼吸心跳！消防員救回他　重生男赴消防分隊報恩

青田街躍升「女神聚落」 神秘豪宅客搶當林依晨鄰居

男友在隔床…女大生遭「按摩師硬上6分鐘」沒呼救！法官挺：她沒社會經驗

日媒評論：蔡英文新任期將面對「受陸孤立」的巨大挑戰

消防車鳴笛減速闖紅燈出勤　彰化男大生「直直衝」撞傷腿送醫

南方澳凶宅另類廣告背後有洋蔥　前屋主出海愛妻輕生...

30歲艷妻「下面太鬆」被老公嫌爆！　動手術加工狂噴血…下場GG

端午連假「澎金馬航線」尖峰訂位太滿　第二波加班機開賣時間出爐

胸前濕一片 22歲OL未婚卻分泌乳汁　父母得知真相氣炸報警

地方熱門新聞

快儲水！桃園、蘆竹5500戶停水19小時

國道救拋飛男童黃薰儀受邀教授CPR

3D立體定位電燒術精準定位有效消除心臟疾病

中醫師教作「免疫茶」正氣充足不罹病

嘉市低底盤電動公車經驗將輸出海外

王美惠爭取西區國民運動中心列入前瞻

神農聖帝祭典百合鮮花取代金紙

疫苗施打按時接種強化抵抗力

東石國中體育館整建兼具觀光休閒用途

嘉市推免費C肝篩檢

海巡體驗營大專院校學生至國中學生都可參加

翁章梁視察民雄鄉水資源回收中心、大崎村鳳凰社區防護工程

警政署長慰勉嘉縣員警

警政署長陳家欽嘉市慰問基層員警

更多熱門

相關新聞

郝柏村下葬國軍五指山公墓　郝龍斌手持白色大十字架悲戚告別

郝柏村下葬國軍五指山公墓　郝龍斌手持白色大十字架悲戚告別

前行政院長郝柏村3月30日享101歲嵩壽辭世，今10日上午出殯，安葬五指山國軍示範公墓特勳區，軍方也循一級上將軍禮送別，由官兵手持「陸軍一等上將勳獎牌」組成的送行隊伍，一行繞經國防部、海軍司令部等單位進行車隊巡禮，沿途都有儀隊致敬。長子郝龍斌身著黑色長袍，在送別過程中表情嚴肅，但仍可從他的眼神中感受到悲痛的情緒。國防部長嚴德發上午也到場獻花致祭，送將軍最後一程。

紀念郝爺爺　金門柏村國小降半旗默哀

紀念郝爺爺　金門柏村國小降半旗默哀

郝柏村父子下廚畫面曝！餐桌日常成絕響

郝柏村父子下廚畫面曝！餐桌日常成絕響

臨終前交待　郝柏村不發訃文、無公開儀式

臨終前交待　郝柏村不發訃文、無公開儀式

父子都是國民黨前副主席　郝柏村反對台獨「這是我的良心」

父子都是國民黨前副主席　郝柏村反對台獨「這是我的良心」

關鍵字：

好人好樹郝市長郝龍斌關山分局七里香老樹留影

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

陳時中辦公室曝光！蔡英文走進驚呆

快訊／羅志祥520再發聲謝罪周揚青！

「極限運動女神」遺體被尋獲！失蹤6天深山難運出

即／台南路樹倒塌！女騎士當場斷氣

蔡依林爆有了「5歲混血親弟弟」！60歲爸爸再婚娶泰國妹

妻被酸像菲傭！宥勝爆一度甩了她秒交白富美女友

宋慧喬爆「關鍵4細節」復合玄彬

空姐房客搬走隱瞞「帳單合約」　逼空姐房東吞下去

系真的！他用超商點數免費將夢幻哈雷帶回家

人夫球星陳鏞基賽前「極樂酒局」纏綿辣妹！

美魔女議員質詢「胸前拉鍊滑落」

陳鏞基被拍牽辣妹回飯店　老婆發文回應

捷運「越級打BOSS」被移送！帥T遭洗版

陳時中一句回答藏底　他驚：高境界

藤井莉娜宣布懷孕！親口揭曉「孩子的爸是誰」

更多

最夯影音

更多
博恩穿辣短裙甜唱「TAIWAN」　神複製劉樂妍MV！網笑：酸爆

博恩穿辣短裙甜唱「TAIWAN」　神複製劉樂妍MV！網笑：酸爆
《夫婦的世界》藝琳因為愛原諒出軌丈夫　「再怎麼努力，還是會想起」無法信任而放手

《夫婦的世界》藝琳因為愛原諒出軌丈夫　「再怎麼努力，還是會想起」無法信任而放手

黃子韜表白吳亦凡「心動只是對你」　四葉草第一次舞台公演...超甜美！！

黃子韜表白吳亦凡「心動只是對你」　四葉草第一次舞台公演...超甜美！！

講得出做不到！韓國瑜首度認了　高雄建迪士尼有困難：我願收回

講得出做不到！韓國瑜首度認了　高雄建迪士尼有困難：我願收回

399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去

399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面