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台灣「生育率低」好處多？　網神解答：7、8年級不怕中年失業

▲家人，小孩，家庭，孩子，照顧，教育，兒童，小朋友。（圖／pakutaso）

▲CIA預測台灣生育率世界最低，引發許多網友的討論。（圖／pakutaso） 

記者林彥臣／綜合報導

美國中情局（CIA）日前公布全球2021年總和生育率（fertility rate）預測數據，台灣將成為世界上預估生育率最低的國家。許多網友都在網路感慨，低薪、高房價根本養不起小孩，但也有一派網友逆向思考，認為台灣生育率低反而好處多多。

原PO在PTT八卦板上發文指出，台灣的理想居住面積這麼狹小，人口密度過高，所以生活競爭壓力很大，急需降低人口，現在生育率這麼低，是生物的本能反應，也是一件好事情，不懂大家一直帶風向，把生育率低變成魯蛇發洩抱怨的出口，根本完全搞錯狀況了吧？

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▲▼上班族,中年,退休,失業,下雨,工作。（圖／pakutaso免費圖庫）

▲有網友反向思考認為，少子化7、8年級生就不用害怕中年失業。（圖／pakutaso免費圖庫）

有網友在推文中附和這個論點表示，「至少沒年輕人跟你們搶工作，七八年級不用擔心中年失業」、「少子化是必然的啊，有限資源不可能無限繁殖」、「不生做環保，節育愛地球，讚！」、「本來就是，台灣擠死人，少點人不是剛好」、「讓低端人口的基因減少根本是好事」、「少子化是好事，科技才能進步，不然會因大量失業而無限延後，很多科技都因為，會害社會大量失業，而被延遲了，很可惜」。

但也有人反駁這樣的論點表示，「沒新勞動力加入，怎麼維持競爭？退休年齡延到80嗎？」、「勞動人口比例逐年遞減，會覺得是好事的在想啥？」、「（人口）降是好事，但不能降那麼快，不然整個經濟結構會崩壞」、「老人一堆+無年輕人，這不是人口整體減少，是結構化崩壞」、「重點是老人要跟著少，出生率普普就好，老人太多年輕人負擔」。

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