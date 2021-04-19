紐澳旅遊泡泡上路　85％紐西蘭網友挺爆：下一個「開放台灣」！

▲紐西蘭今日開放澳洲旅遊泡泡。圖為澳洲雪梨機場。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

紐西蘭今（19）日起對澳洲開放邊境，澳洲旅客睽違1年多，首次能夠不必檢疫隔離14天，即可直接入境。紐國媒體Newshub推出網路民調，調查民眾最期待的下一個「旅遊泡泡」地點，截至台灣時間19日下午5時25分左右，台灣以85％得票率遙遙領先。

▲紐西蘭民眾力挺開放台灣旅遊泡泡。（圖／翻攝Newshub）

根據Newshub數據，台灣獲得超過5500票，成為紐西蘭民眾最希望實施「免隔離旅行」的下一個地方。中國以300多票的5％得票率位居第二，庫克群島（Cook Islands）以近300票位居第三。大洋洲國家斐濟拿下200多票，以3%的成績名列第四，東加和薩摩亞分別為第五和第六名。

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）今日稍晚又透露，政府已開始與庫克群島洽談「免隔離旅行」事宜，預計5月上路，但具體日期尚不確定。她說，「庫克群島總理也希望這是正確的開始 ……他們仍在建立PCR檢測與人員培訓」，以應對旅遊泡泡啟動後激增的採檢需求。

阿爾登與澳洲總理莫里森（Scott Morrison）表示，他們將持續監測相關風險，若疫情再度升溫，隨時可能改變政策，呼籲民眾做好防疫與心理準備。他們也透露，如果疫情受控、安全無虞，也可能將旅遊泡泡擴及其他太平洋國家。

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