澳洲紐西蘭「免隔離」旅遊泡泡啟動　旅客塞爆機場！親友感動相擁

文／中央社雪梨19日綜合外電報導

澳洲與紐西蘭今天寫下疫情里程碑，開始實施邊境開放制度，讓澳洲居民1年多來首度得以在不必隔離2週的情況下入境紐西蘭。數以百計乘客今天湧入澳洲機場。

路透社報導，雖然澳洲多數州去年起已允許紐西蘭居民免隔離入境，不過紐西蘭擔心零星疫情爆發，先前始終對鄰國澳洲入境旅客實施隔離。

ABC News、The Today Show等電視畫面顯示，澳洲機場國際線出境航站擠滿數以百計乘客。

Australians can this morning travel freely to New Zealand for the first time in more than a year with the long-awaited Trans-Tasman bubble officially OPEN! #9Today pic.twitter.com/Z016Yins36 — The Today Show (@TheTodayShow) April 18, 2021

澳洲航空公司（Qantas）執行長喬伊斯（Alan Joyce）今天向澳洲廣播公司（ABC）表示：「這是400多天來民眾首度能免隔離旅行，我們一天要對紐西蘭增加16個回程航班，班班客滿。」

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）和紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）在聯合聲明中表示，開放邊境有助推動兩國經濟復甦，並讓數以千計親友團圓。

▲▼雪梨機場許多旅客與親友相見，感動得互相擁抱。（圖／翻攝自Facebook／@SydneyAirport）

阿爾登說：「與澳洲展開免隔離旅行，著實令人興奮。無論是返鄉的家人、朋友或度假民眾，紐西蘭都歡迎你們，祝你們玩得開心。」

澳洲和紐西蘭一年多前都曾大規模對非本國公民及永久居民關閉邊境，此舉有助兩國2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診人數與其他幾個已開發國家比起來相對要低。

莫里森和阿爾登警告旅客，若疫情爆發，要做好行程被打斷、短時間內做出適當安排的準備。兩人還說，會「持續檢討」紐澳免隔離旅遊的風險評估。

澳紐兩國領袖也提出將免隔離旅行措施擴及其他太平洋地區國家的可能性，表示「安全無虞時就會這麼做」。

根據世界即時統計數據Worldometer網站，自疫情爆發以來，澳洲確診病例累計2萬9513例，紐西蘭2595例，在全球分別排第117和178；澳洲死亡病例910例，紐西蘭26例。