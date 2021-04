澳洲紐西蘭「免隔離」旅遊泡泡啟動　旅客塞爆機場！親友感動相擁

文/中央社雪梨19日綜合外電報導

澳洲與紐西蘭今天寫下疫情里程碑,開始實施邊境開放制度,讓澳洲居民1年多來首度得以在不必隔離2週的情況下入境紐西蘭。數以百計乘客今天湧入澳洲機場。

路透社報導,雖然澳洲多數州去年起已允許紐西蘭居民免隔離入境,不過紐西蘭擔心零星疫情爆發,先前始終對鄰國澳洲入境旅客實施隔離。

ABC News、The Today Show等電視畫面顯示,澳洲機場國際線出境航站擠滿數以百計乘客。

Australians can this morning travel freely to New Zealand for the first time in more than a year with the long-awaited Trans-Tasman bubble officially OPEN! #9Today pic.twitter.com/Z016Yins36