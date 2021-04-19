台北君品酒店火災「濃煙狂竄」：雲軒西餐廳今晚暫停營業！

▲今下午3點左右台北君品酒店發生火警。（圖／記者黃彥傑攝）

記者彭懷玉／台北報導



台北交九共構大樓今下午3點發生火警！現場濃煙狂竄，警消獲報趕抵現場，緊急布水線灌救，幸好火勢稍早已被撲滅。據了解，為君品酒店機房戶外排油煙管起火，同時疏散約200多人左右，業者表示，今晚6樓雲軒西餐廳因5樓煙霧往上竄，將暫停營業做盤點整理。

▲君品酒店房間。（圖／君品提供）

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君品酒店表示，今日下午3點5樓戶外陽台因不明原因發生火災，聽到火災警報聲響起時，當下立刻疏散並通報消防隊，預估疏散百位客人。目前火災均已熄滅，無人員和重要財務損失，對於火災發生原因，君品酒店將配合消防單位調查處理。

▲台北交九共構大樓今下午3點發生火警，疏散約200多人左右。（圖／記者黃彥傑攝）

君品酒店說明，因5樓煙霧往上竄，直接受影響的為雲軒西餐廳，今晚將暫停營業一天，做好盤點整理，至於5樓宴會廳距離陽台較遠較無影響，17樓的頤宮、客房住宿都是正常營業。

▲君品酒店雲軒西餐廳今晚暫停營業。(圖／君品提供)

君品酒店聲明稿如下：

本公司今日下午三時5樓戶外陽台因不明原因發生火災，當下即立刻疏散並通報消防隊。目前火災均已熄滅，無人員和重要財務損失，今晚6樓雲軒西餐廳因5樓煙霧往上竄，將暫停營業做盤點整理，5樓宴會廳和17樓頤宮則是正常營業，客房住宿亦正常營業。對於火災發生原因，本公司將配合消防單位調查處理。特別對於受到驚擾的客人及鄰居致歉，並深深感謝第一時間撲滅火勢的消防隊。