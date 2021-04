發動機吸入平板電腦報廢　美國B-1B維修中隊指揮官遭解職

▲美國部署至挪威訓練的B-1B轟炸機發生發動機報廢意外。(圖/翻攝自Twitter/U.S AIR FORCE)

實習記者黃品臻/綜合報導

美國空軍派遣的B-1B轟炸機在駐紮挪威期間,其中一架轟炸機因發動機吸入平板電腦,導致兩組發動機報廢意外,甚至造成維修中隊的指揮官遭到解職。今年2月,第7轟炸機聯隊派遣B-1B轟炸機駐紮挪威,在北極圈進行為期3週的訓練,被認為是華府釋放給俄羅斯的明確訊息。

據美國媒體The Drive報導,部署在挪威的4架B-1B轟炸機,在上月23日結束訓練返國,但有一架留在挪威,消息人士透露,主要是一台平板電腦被發動機吸入,發生嚴重毀損,導致轟炸機必須更換一側的兩台發動機。

第7轟炸機聯隊的公共事務辦公室在16日發表聲明,證實了這起事故的發生,且該事故是在挪威發生的。聯隊發言人大衛·斯科特·高恩(David Scott-Gaughan)也表示,「在最近部署到挪威期間,有一架B-1B的發動機確實有損壞,但整起事件仍在調查中,我們目前無法提供進一步的消息」,基地一名維修中隊指揮官因部隊領導對他的能力喪失信心而將他解職。

美國空軍在今年2月底派遣4架可裝載大量空對地武器的B-1B轟炸機、200多位美國空軍人員,到挪威南方的奧蘭(Orland)空軍基地,與負責保衛北大西洋公約組織(NATO)北部邊界的挪威空軍,一起在北極圈進行3週的移地訓練,此為冷戰以後,美國首度部署B-1B轟炸機至北歐林線以北地帶,外界認為這是將矛頭指向俄羅斯。

The 9th Expeditionary Bomb Squadron launched a B-1B Lancer out of Ørland Air Force Station, Norway, despite the weather - part of a #BomberTaskForce Europe training mission is to grow and strengthen ties w/partners & allies.@AFGlobalStrike @HQUSAFEAFAF #AirPower pic.twitter.com/yhed6RZ59z