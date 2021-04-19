F-16飛2896公里現身南海！空中狂「加油」　曝美國助台隱憂

▲F-16V戰鬥機（示意圖／達志影像／美聯社）

記者郭家榮／綜合報導

美國空軍F-16戰鬥機12日從日本北部的三澤基地起飛，跨越1800英里（約2896公里）到台灣南方的南海水域與羅斯福號航空母艦（USS Theodore Roosevelt ，CVN-71）會合。由於F-16航程不到400英里(約643公里)，若長途飛行必須仰賴KC-135加油機「空中補給」，這項限制也成為台海動盪時美軍協防台灣的隱憂之一。

根據《富比士》（Forbes）報導，美國近期常出沒南海，為了箝制中國頻繁越界、佔據菲律賓專屬經濟海域，其中F-16戰機是西太平洋重要的空中戰力，每架都配置6枚空對空飛彈，不過美軍部署的缺點也相當明顯，F-16起飛的基地都離台灣和南海太遠。

報導分析指出，F-16有可能從距離台灣南端500英里（約804公里）的日本沖繩嘉手納基地（Kadena Air Base），或是近2900公里的三澤基地起飛。無論是哪個起點，每架F-16戰鬥機都必須配備一架KC-135加油機才能發揮作用，在維護和補給資源的部署上負擔增加，對比解放軍距離台灣相當接近，將是一大隱憂。

▲美軍KC-135空中加油機。（圖／路透）

在戰力方面，美軍比起解放軍有數量更多、更現代化的戰機，但「地理劣勢」難以消除，報導中認為，這是美國空軍評估，一旦台海戰爭開打，F-35隱形戰鬥機將難以發揮關鍵作用的原因之一。

也因此，美國海軍更重視像羅斯福號這類的超級航母，以及馬金島號突擊艦（USS Makin Island，LHD-8)在南海的部署，雖然容易受到飛彈、轟炸機和潛艇等攻擊，但至少能夠「進入戰場」，保有基本的戰力。