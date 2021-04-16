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防範中國！日本自衛隊秋天舉辦最大規模軍演　動員14萬人

▲▼ 日本2020年在北海道舉行軍演。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本2020年在北海道舉行軍演。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社東京16日綜合外電報導

日本為強化南西地區防衛能力，陸上自衛隊今年9月到11月將動員約14萬兵力，進行史上最大規模的演習。日媒報導指出，這應是為防範海洋活動日趨頻繁的中國。

日本放送協會（NHK）報導，防衛省（約相當於台灣的國防部）為防範中國，正強化南西地區的防衛體系，包括在沖繩與鹿兒島的離島部署新部隊；若該地區緊張情勢升高，將從全國調動部隊前來支援。

報導指出，在此情形之下，陸上自衛隊今年9月到11月將舉行有史以來最大規模的演習，設想防衛南西地區的情境，動員共約14萬名兵力參與。

屆時預計將從北海道、東北與四國地區調動師級或旅級的3支部隊到九州，每支部隊規模約數千人到1萬人；此外，全國的部隊都將參與演習。

報導說，上次舉辦如此大規模的演習，約是距今約30年前。

演習也預定將動用船隻與運輸機輸送戰車與食物等，詳細計畫將視2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情而定。

陸上自衛隊希望藉由這次演習檢驗防衛南西地區時，派遣部隊到當地與後方支援會碰到什麼狀況，以制定實際作戰計畫。

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