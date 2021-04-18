屏東休旅車疑「閃野狗」撞路樹　駕駛不治女兒孫女重傷

▲休旅車疑閃野狗自撞路樹 。（圖／民眾提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

高姓男子駕駛休旅車，載著家人及一名菲律賓籍看護共5人要到屏東縣來義部落用餐，途經屏185線沿山公路新厝路段時疑為閃避突然竄出的狗隻自撞路樹，高當場沒有生命跡象，送醫不治，坐在副駕駛座的女兒，及後座由女婿抱著的孫兒受到重傷，女婿及菲傭則受輕傷，惟真正肇事原因，警方還要進一步釐清。

▲▼休旅車撞路樹。

屏東縣消防局17日下午1時多，接獲民眾通報沿山公路新厝路段有自小客車自撞路樹事故，有人受傷需要救護。

警消趕往現場，發現白色休旅車右前方嚴重毀損，73歲的高姓駕駛雖身體無明顯外傷，但到院前已無生命跡象，經醫院急救，於晚上6時多宣告不治。另侯女及女嬰都因頭部傷勢嚴重，均轉高雄長庚醫院繼續救護。後座的侯男、女傭則是身體多處擦挫傷，意識清楚，無生命危險，2人經治療後均已出院。

據悉，家屬向警方指出，當時座車由北往南行駛，車上人都有繫安全帶，案發時，為閃避一隻從左邊突然竄出的野狗，方向盤右偏才撞到路樹。

警方表示，案發地點確有野狗、野貓出沒，又沒有住戶，也沒有監視器系統，而白色休旅車行車紀錄器未插電，目前無法了解案發時狀況，肇事原因有待進一步釐清。

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