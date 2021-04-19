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社會 社會焦點 保障人權

1票6000元！水里鄉農會選舉40多人收賄　當選人遭收押

記者高堂堯／南投報導

全國農漁會代表選舉已結束近2個月，南投卻傳出水里鄉農會的劉姓代表和理事當選人，涉嫌以1票6000元代價，向40多位農會會員買票；檢調警經月餘偵查，4月上旬和中旬先後發動2波搜索，累計傳訊會員51人次、查扣繳回賄款超過15萬元，劉姓當選人訊後遭檢方聲押獲准。

▲南投水里鄉農會傳賄選案，劉姓理事當選人以1票6000元買票遭收押禁見。（圖／民眾提供）

▲南投水里鄉農會傳賄選案，劉姓理事當選人以1票6000元買票遭收押禁見。（圖／民眾提供）

南投地檢署指出，日前獲報水里鄉農會農事小組代表的劉姓候選人以現金行賄會員，經檢警調三方組成專案小組，並向法院聲請搜索票獲准，先於4月8日出動搜索20處所，查扣選舉人名冊等相關證物，並傳訊20名農會會員到案說明，訊後認有14名會員涉嫌收賄，分別諭知以新臺幣1萬元至3萬元不等金額交保。

▲水里鄉農會劉姓理事當選人（中），涉嫌以1票6000元買票遭收押禁見。（圖／民眾提供）

▲水里鄉農會劉姓理事當選人（中），涉嫌以1票6000元買票遭收押禁見。（圖／民眾提供）

已當選代表和理事的劉姓男子，因涉嫌違反《農會法》行賄罪嫌重大，且有勾串共犯、證人之虞，檢方先行向法院聲請羈押禁見獲准；專案小組持續調查發現，劉男涉嫌於2月21日投票日前，以每票6000元金額，行賄高達40餘名農會會員。

▲水里鄉農會數十名會員涉嫌收賄遭傳訊。（圖／民眾提供）

▲水里鄉農會數十名會員涉嫌收賄遭傳訊。（圖／民眾提供）

檢方旋即再向法院聲請搜索票獲准，於4月16日指揮搜索33處所，並傳訊31名農會會員到案；檢方指多數會員配合調查，訊後已主動繳回或表示願繳回不法犯罪所得，犯後態度良好，因此裁定交保，這2波行動總計查扣已繳回的賄款共計15萬4000元，依《農會法》第47條之4第1項規定，若劉姓當選人賄選判刑確定，將被取消當選資格。
 

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