大甲媽遶境越配姐妹逗陣行　愛台灣設點心攤感恩媽祖保佑

▲馮玉英(右二)和設水果點心攤，供信眾解渴的越配姐妹。（圖／馮玉英提供）



記者楊淑媛／桃園報導

農曆3月瘋媽祖，新住民也逗陣行！桃園市越配權益促進會理事長馮玉英，與好友一同到台中清水參加大甲媽遶境一日體驗，遇到一群戴著越南斗笠、穿著越南國服的越南姐妹，在清水區設西瓜攤供信眾免費吃。馮玉英說，這些越配姐妹們，因感受台灣人的友善和關懷，融入在地文化，把握大甲媽遶境難得的因緣，和來自各方的信眾結緣。

▲大甲媽遶境越配姐妹設水果點心攤，提供民眾解渴。▼越配姐妹們開心歡唱。（圖／馮玉英提供）



馮玉英並以家鄉的越南話和設西瓜點心攤的越南姐妹話談，一名姐妹阮氏鸞說，大甲媽祖遶境，居住在中彰投一帶的姐妹，相招設西瓜水果攤，供信眾免費吃，全是姐妹們自發性參加。有感每年遶境期間，氣候較為炎熱，姐妹們自己出錢，購買200多公斤的大西瓜，在媽祖遶境行經的路線清水區路上，設西瓜水果攤，由於，姐妹們戴上越南特色的斗笠、穿上越南國服，因此在沿路所設的眾多點心攤中，格外顯眼。

▲▼馮玉英與好友一同到台中清水參加大甲媽遶境一日體驗。（圖／馮玉英提供）

另一名越南姐妹阮鳳嬌說，在台灣的生活很安定，讓她們很感恩，她們在大甲媽遶境所經過的清水區路線，設的西瓜攤，200多公斤的大西瓜，姐妹們一起現切成一小片、一小片，供跟著媽祖走的信眾解渴，許多信眾不斷稱謝，讓她們愛台灣的同時，也能和大家一起感恩媽祖保佑台灣。

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