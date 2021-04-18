亞裔男遭黑人「持刀搶劫」顫抖呼救　直播主衝上制止：XX給我滾開

實習記者周依儒／綜合報導

英國實況主「Sherwin」日前在街頭直播，沒想到直播到一半卻聽到有人在大喊，向前查看後竟發現是一名黑人男子正在攻擊騎腳踏車的亞裔男子，Sherwin看到後立即衝上前嚇阻，這名黑人男子才落荒而逃，隨後警方也立刻到場，而Sherwin的義舉則在網路上引發熱議。

▲亞裔遭黑人攻擊。（圖／翻攝自YouTube／Sherwin）



「Sherwin」日前在街頭邊走邊直播，但卻在直播到一半時聽到有人在喊叫，發現竟然是一名黑人男子正在攻擊騎腳踏車的亞裔男子，Sherwin看到後就立即衝上前制止，但黑人男子卻打算再次對亞裔男子施暴，甚至還想繼續挑釁，直到Sherwin不斷的在對他大吼「放開他！離他遠一點！給我放開他！……給我滾開！」，並朝著路人喊「快叫警察！」，這名黑人男子才離開。

▲Sherwin不斷朝著黑人男子怒吼，黑人男子才離去。（圖／翻攝自YouTube／Sherwin）



Sherwin也立刻上前關心被攻擊的亞裔，但只見這名亞裔男子全身都在發抖，甚至語帶顫抖的請他趕快報警，接通警方電話後也非常恐懼的不斷喊著「救我！救我！」。亞裔男子向警方表示，這名黑人男子身上持刀，在看到他時就想搶他的腳踏車，還不斷用腳踹他，認為對方的行為根本是想「謀殺他」。

▲▼亞裔男子被嚇到全身發抖。（圖／翻攝自YouTube／Sherwin）



隨後警方到場後，Sherwin也將拍攝的畫面提供給警方，而警方目前已經掌握嫌犯身分，案件全力追緝中。不過Sherwin的直播內容也引發網友熱議，紛紛大讚他的義舉。Sherwin表示，其實事發當下他也很害怕，但自己還是一邊安慰受傷男子，一邊報警，「大家給我的支持、善意實在是太酷了，很慶幸我當下反應夠快，也很開心能幫助這位陷入危險的人。」