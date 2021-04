好想去菲利普葬禮！梅根懷孕留美待產　英王室1安排超暖

▲身在洛杉磯的梅根將透過直播參與菲利普親王的葬禮。(圖/達志影像/美聯社)

記者葉睿涵/綜合報導

菲利普親王的葬禮將在英國時間4月17日下午3點於溫莎城堡附近的教堂舉行。孫子哈利王子已返回倫敦治喪,但妻子梅根因有孕在身,只好遵醫囑待在洛杉磯。不過十分敬重菲利普親王的梅根,竭盡全力想參與這場葬禮,因此王室特別安排特殊直播,好讓無法親臨現場的王室成員也能觀看葬禮。

▲據悉,梅根十分敬重菲利普親王,因此十分想要送對方最後一程。(圖/達志影像/美聯社)

綜合《太陽報》與《每日快報》報導,白金漢宮一位高級發言人表示,梅根十分敬重菲利普親王,因此她在得知菲利普親王過世的消息後,想盡辦法要從洛杉磯回到英國,可惜她無法從醫生那裡得到適航證明書。

The guest list of the 30 attendees for the funeral service for Prince Philip has now been finalised. pic.twitter.com/kjRRWcYsq8