台灣首次！獲拔河「2026室內錦標賽」舉辦權　9成國家壓倒性通過





▲2026室內世錦賽9成參與國家贊成台灣舉辦。（圖／翻攝自臉書「中華民國拔河運動協會」）

文／中央社記者龍柏安台北17日電

中華民國拔河運動協會日前宣布爭辦2026世界室內拔河錦標賽，今晚透過視訊會議由會員國表決，最終台灣共囊括超過9成同意票，首度成功申辦到2026世界室內拔河錦標賽。

拔河協會昨天起透過視訊會議申辦2026拔河世錦賽，由協會秘書長卓耀鵬、副秘書長楊雅婷等人參與會議，透過簡報陳述籌辦計畫及賽會相關工作，今晚終於傳出好消息。

卓耀鵬表示，在22個與會國家，台灣共囊括20張同意票，僅1票反對、1票棄權，以超過9成得票率確定申辦成功。

拔協理事長陳建平表示，拔協自2020年提交申辦意向書後就開始積極準備，並獲體育署及新北市政府支持，是台灣第1次取得最高層級拔河賽事的主辦權，深具歷史地位跟意義。

陳建平強調，在投票表決時能獲得世界各國支持，除台灣拔河隊近年戰績輝煌，女子隊獲得史無前例的世運會4連霸及世界室內錦標賽5連霸等輝煌記錄，男子隊也在2018年及2020年世界室內錦標賽獲得冠軍，顯示台灣長期以來推展拔河運動，受到國際肯定與尊重。

依照拔協的申辦計畫，2026年拔河世錦賽將於3月12日至15日舉行，預計共有來自30國家，來台的選手與隊職員人數上看千人，希望透過舉辦這項賽事提升台灣在國際間的能見度，並讓世界看到台灣。