李義祥釀禍過程曝光　花檢將續追台鐵發包有無不法

▲花蓮地檢署公布太魯閣號案簡報內容。（圖／記者黃彥傑翻攝，下同）



政治中心／綜合報導

台鐵太魯閣號出軌意外釀成49死、200多人輕重傷。花蓮地檢署16日下午偵查終結公告，將主嫌李義祥依過失致死、過失毀損、肇事逃逸等罪嫌起訴，另外籍移工「阿好」、「聯合大地」監造主任李進福、職安管理員張齊富財也分別被以過失致死罪嫌起訴；花檢也在起訴書中指出，將會繼續追查台鐵發包工程公司以及「義祥工業」、「東新營造」所承攬的工程，是否有不法情節。

檢方還原事發經過，4月2日上午8時55分許，李義祥先指示阿好，將上開吊卡大貨車車斗上之輪胎，堆置於工程現場西正線隧道上方輪胎堆置處。

9時12分許，李義祥與阿好回到上開吊卡大貨車內，由李義祥駕駛欲前往本案工程施工便道下方，於同日9時12分42秒至9時14分9秒間，行經便道轉彎處之貨櫃屋前，因彎道彎度過高且吊卡大貨車車身過長過寬（車長840公分、車寬242公分），導致吊卡大貨車之右前車輪超出施工便道路緣、卡在臨鐵道邊坡旁植物，而無法順利過彎導致車輛熄火。

9時26分許，2人見車輪卡住，李義祥指示阿好，將挖土機駛至吊卡大貨車後方，以環狀布帶（承重3000公斤，經打結後承重為2400公斤）在吊卡大貨車左側撐座打結（撐座並未立地），再將環狀布帶另一端以挖土機挖斗鉤環勾住後，2人一同進行拉車行為。

然而，拉車過程中未妥適操控車輛方向盤及煞車，布帶綑綁位置、方式不正確，最終導致布帶破損脫落，吊卡大貨車先沿下坡路面滑行15.7公尺後，直接翻落邊坡，並夾帶樹木、土堆墜落於北迴線51K250M清水隧道北口之東正線軌道上。

檢方指出，李義祥於吊卡大貨車滾落邊坡遭408車次太魯閣自強號碰撞肇事後，明知已造成重大事故傷亡，竟基於肇事逃逸之犯意，未通報警察、救護或救災單位，僅撥打電話聯絡工作廠商等人，且過程中停留在現場觀看，未為任何救護或協助救護之作為。阿好則於事故發生後，擔心遭查獲非法外籍勞工身分，立即騎乘李義祥放置於現場工地之機車逃離現場躲藏。嗣於110年4月7日16時許，為警拘提到案。

針對以上犯罪事實，檢方建請法院就被告李義祥涉犯過失致死、肇事逃逸罪嫌部分，均量處法定刑之最高刑度，就被告阿好涉嫌過失致死部分，量處3年以上有期徒刑。

除此之外，檢方另就台鐵局發包工程及工程設計監造公司、專案管理公司有無不法、李姓被告所營義祥公司及東新公司承攬多項工程有無不法等節，仍持續積極偵辦中。

事發後交通部長林佳龍隨即請辭以示負責，考量到事故路段在20日前確定可以通車，行政院長蘇貞昌在與林佳龍溝通、和總統蔡英文報告後，批准林佳龍辭呈，辭職日於4月20日生效。

▼李義祥借提。（圖／記者陳以昇攝）

