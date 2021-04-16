富豪半裸慘亡…體重剩一半！竟被「寄生房客」囚禁　活活餓到死

▲英國一名富豪遭房客「寄生」囚禁，活活餓死。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者吳美依／綜合外電報導

英國牛津郡的百萬富豪詹姆斯（James Sootheran）擁有大片土地和私人農莊，某天卻被發現陳屍在自宅臥室，不僅赤裸下半身，且嚴重營養不良，體重僅剩9英石（大約57公斤），大約是原本體重的一半。調查單位指出，房客夫婦韋恩（Wayne Rickard）與琳達（Lynda Rickard）為了詐取遺產，全面掌控受害者的生活，將對方囚禁起來，活活餓死。

《太陽報》引述雷丁皇家法庭文件報導，詹姆斯2014年3月18日被發現陳屍臥室，倒臥地板床墊上，身上披著一件污漬斑斑的羽絨被。房內環境髒亂不堪，既寒冷又充滿尿騷味。奇怪的是，遺體旁邊除了充當尿桶的水桶以外，竟有一盤巧克力棒、一個甜甜圈與一袋麥當勞餐點。

家庭醫師西拉（Dr Hilary Edwards）某天接獲琳達通知，對方宣稱，前一天早上以後就不曾看見詹姆斯，2人一起前往查看時，才發現乾癟遺體。死者表弟理查（Richard Stubbs）曾在案情曝光前6個月偶然到訪，他回憶，表哥當時已經瘦得不成人形，生活起居完全依賴琳達，卻非常害怕惹怒房客，害得自己「被送進精神病院」。

Horrendous 由 Metro 發佈於 2021年4月15日 星期四

檢察官薩克斯比（Oliver Saxby）說，韋恩與琳達2006年搬入受害者位於南紐因頓（South Newington）的農舍，與房東和其92歲母親同住，開始著手照顧母子倆的生活起居。女方事後承認偽造老太太的遺囑，竊取150萬英鎊，之後又在詹姆斯身上故技重施，意圖詐取350萬英鎊。

薩克斯比表示，這對夫婦「辯稱不知道情況那麼嚴重，以為詹姆斯自己想要這樣的生活」，實際上卻是趁著與房東同住的機會，全面掌握詹姆斯的生活，甚至竄改其遺囑，意圖詐取遺產。

儘管如此，韋恩與琳達仍堅決否認謀殺、重大過失殺人罪、詐欺罪與妨礙司法公正罪。另外3名共犯也被指控類似罪名。全案審判仍在進行中。