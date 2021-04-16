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超萌「神獸雞蛋糕」網暴動！兩廳院首推雞蛋糕快閃店　6款限定開賣

▲▼兩廳院神獸雞蛋糕「仙人走獸雞蛋糕」（圖／兩廳院提供）

▲兩廳院神獸雞蛋糕「仙人走獸雞蛋糕」引起網友暴動。（圖／兩廳院提供）

記者林育綾／台北報導

太萌了！兩廳院首度開設「雞蛋糕快閃店」，將守護建築34年的「神獸」化為「仙人走獸雞蛋糕」，總共有6款造型，即日起至5月31日期間限定販售，一開賣就在社群造成轟動，部落客分享後讓網友也紛紛說「太Q了！」、「太可愛了！捨不得吃！」

▲▼兩廳院神獸雞蛋糕「仙人走獸雞蛋糕」（圖／兩廳院提供）

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▲「仙人走獸雞蛋糕」共有6款造型。（圖／兩廳院提供）

兩廳院表示，建築屋脊上由仙人騎鳳領軍的走獸，是象徵吉祥、避火與避邪的「小戰隊」，過去曾推出等比縮小的陶瓷仙人走獸紀念品，深受喜愛。而會有這次仙人走獸雞蛋糕的計畫緣起，也是來自觀眾的許願，「只做成紀念品太可惜了，做成雞蛋糕更有趣！」

▲▼兩廳院神獸雞蛋糕「仙人走獸雞蛋糕」（圖／兩廳院提供）

▲過去曾推出等比縮小的陶瓷仙人走獸紀念品，觀眾許願「只做成紀念品太可惜了，做成雞蛋糕更有趣！」（圖／兩廳院提供）

因此兩廳院攜手雞蛋糕的專家紅玉滿，一起協力開發「仙人走獸雞蛋糕」，兩廳院顧客體驗部陳昱如經理表示，「為了如實呈現走獸的紋理，開發過程歷經多次的討論，尤其講究模具的細緻度，要和走獸一樣栩栩如生。」而開賣以來，無論是來廣場散步運動的民眾或看演出的觀眾，都非常喜歡，也建議兩廳院可以多多發展相關紀念品，「我們也正在規劃當中」。

▲▼兩廳院神獸雞蛋糕「仙人走獸雞蛋糕」（圖／兩廳院提供）

▲▼兩廳院雞蛋糕快閃店，即日起至5月31日限定販售。（圖／兩廳院提供）

▲▼兩廳院神獸雞蛋糕「仙人走獸雞蛋糕」（圖／兩廳院提供）

兩廳院雞蛋糕快閃店即日起至5月31日限定販售，「仙人走獸雞蛋糕」一份共6款，在音樂廳2號門外手工現做。此外現正舉辦的「春遊兩廳院」春季商品優惠活動，5月2日前全館單日消費累積滿新台幣520元，可兌換「仙人走獸」雞蛋糕2個。

兩廳院雞蛋糕快閃店
地點：國家音樂廳2號門外
營業時間
即日至5/2：12:00-20:50
5/3-5/31：12:00-20:00
（每份6個，120元）

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