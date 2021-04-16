「2021台灣文博會」產值上看10億！李永得提「3突破點」信心保證

▲「2021台灣文博會」起跑，圖為主題館「相信律」展場。（圖／2021台灣文博會提供）



記者林育綾／台北報導

「2021台灣文博會」今（16）日起開跑，今年邁入第10年，文化部長李永得預估將可創造10億產值，更提到雖然許多企業、銀行界長都是百億、千億起跳，但對文化產業來說這是一個重要突破。此外也強調此次亮點，號稱台版朝聖之路的「北回歸線」文化路徑，以及「美食論壇」，有信心達到10億沒問題。

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▲▼「2021台灣文博會」開展。（圖／2021台灣文博會提供）

台灣文博會去年因疫情停擺，如今耗時2年籌備，2021以「Supermicros數據廟－匯聚相信的力量」為題，4月16日至25日在華山文創園區展開「華山文化概念展區」；緊接松山文創園區打造「匯聚宮」，以設計品牌為主題；花博公園爭艷館打造「萬神殿」以圖像授權為主題，在4月21日至25日展出。同時還有主題選品店及線上文博會專區，線上線下同步登場。

▲2021台灣文博會，地方總論館。（圖／2021台灣文博會）



今上午舉行開幕典禮，行政院副院長沈榮津、文化部長李永得、駐台使節代表、各部會縣市代表、策展團隊等人到場。而李永得在致詞時提到，過去在談文化的時候，通常跟產值較脫鉤；不過沈副院長到來代表一個重要意義，尤其他提到至少3次「對經濟提出貢獻」。

如今文博會邁入第10年，李永得提到第1屆產值是1.6億，去年因疫情停辦，因此第8年也就是前年產值是6.5億，今年採取幾項比較突破性的措施，加上傑出的策展團隊，「所以這次產值上看10億」。

他表示，雖然對沈副院長來說，從前掌管的企業都是千億起跳，在座也有銀行界動輒百億、千億，「不過對文化產業來說是一個非常重要的突破，我們全力以赴，希望不只是展現台灣文化的軟實力，還有多元、科技、文化結合的創意，同時也能對經濟做出一點貢獻」。

▲台版朝聖之路「北回朝聖路」，將在2021台灣文博會「地方總論館」亮相。（圖／2021台灣文博會）

李永得也分享今年文博會三大突破亮點，第一是透過數據樣的概念「商策合一」，是最有系統性、整合性。第二點是與地方政府的串連，開發出台灣全新文化路徑，也就是以北回歸線所經的嘉義縣、花蓮縣串連，稱為台版朝聖之路的「北回朝聖路」。

李永得說，北回歸線在整個地球轉一圈都是沙漠，只有台灣非常物產豐饒，這條文化路徑「北回朝聖路」今年加入，相信會對整個文博產業的領域跟類別，擴充非常非常多。

而在文化的實力裡面，他也特別提到「美食」是不可或缺的部份，「美食是最沒有界線的，各國最好溝通的語言，就是美食，所以今年跟看見台灣基金會，共同舉辦美食論壇，透過美食策展，希望能夠提升台灣在地有特色的食物，這也是非常重要的文化傳遞載體，這個部分是今年文博會新加入，而且特別強調的部分」。

▲2021台灣文博會也將「美食」主題加入。（圖／2021台灣文博會提供）

而第三個突破點，由於過去都是文博會都以實體為主，今年除了有3個主場館，還特別跟電商合作線上商城，24小時都能看見所有參加的文創商品，總共700多個攤位。因此李永得充滿信心表示，綜合這三個因素，產值要突破10億沒問題。

＊相關資訊：2021台灣文博會官網、2021台灣文博會臉書