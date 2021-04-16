遼寧鐵嶺9天內建1400公尺管線應付稽查　污水廠未正常運行遭踢爆

▲遼寧鐵嶺市政府9天內建1400公尺管線，應付中央督察組稽查。（圖／翻攝長安街知事微信公眾號）

記者魏有德／綜合報導

遼寧鐵嶺市府所在地凡河新區每日有2萬多噸污水直接排進河裡，水質嚴重惡化。為應付3月底大陸中央督察組進駐，鐵嶺市甚至在9天內建成一條1400公尺的臨時管線，將大部分污水排進污水處理廠，以應付稽查。不過，這座污水處理廠建成近10年未使用，大量生活污水長期直排進水裡，督察組將進一步調查。

▲遼寧鐵嶺污水皆直接排入遼河主要支流凡河裡。（圖／翻攝長安街知事微信公眾號）

《長安街知事》揭露，遼寧鐵嶺突擊應對中央環保督察的行為被曝光。通報稱，該市凡河新區污水管網破損嚴重，污水處理廠建成近10年沒能正常運行，大量生活污水長期直排，造成凡河水質嚴重惡化。

鐵嶺市在2018年的第一輪環保督察中，便有民眾反映凡河新區生活污水亂排等問題，當地政府未經認真調查即認定不屬實，也一直未採取實質行動。直至今年3月底，大陸中央督察進駐前，才趕忙用9天時間建成1400公尺的臨時管線，將大部分污水接入污水處理廠。

中央督察組調查後發現，由於大量生活污水直排和滲漏問題長期未解決，污水廠進廠的水量和水質均不能滿足運行要求，致投資1.45億元（人民幣）建設的設施近十年沒有發揮作用。至於污水則是經地下管線匯入雨排乾渠，通過凡河新區雨水泵站強排進入凡河，每日直排量為2萬餘噸。