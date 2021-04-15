快訊／拜登簽制裁對俄行政令　驅逐10人俄羅斯駐華盛頓外交使團

▲美國總統拜登簽署制裁制裁俄行政令。（示意圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

美國總統拜登簽署有關對俄羅斯實施新制裁的行政令，制裁涉及俄羅斯債券、企業及個人，包括6家俄羅斯科技公司。根據內容顯示，美國將從6月14日起禁止銀行購買俄羅斯新發行的主權債券。對此，白宮也回應，對俄羅斯的制裁是對莫斯科干預選舉、針對持不同政見者的活動以及惡意網絡活動的回應。

白宮聲明指出，將禁止美國金融機構購買在2021年6月14日之後俄羅斯一級市場發行的政府債券。對此，美國財政部表示，對俄羅斯採取的行動包括對俄羅斯主權債務的某些交易的新禁令，以及針對科技公司的制裁。

美國政府日前以「干涉大選」、「懸賞殺害駐阿富汗美軍」、「網路攻擊」等為由指責俄羅斯，雖俄方對這些指控均予以反駁，但拜登還是簽署實施新制裁的行政命令，將對32個實體和個人實施制裁，另外，也將10名美國境內的俄國官員驅逐出俄羅斯駐華盛頓外交使團。

俄羅斯駭客去年底疑藉美商軟體SolarWinds Orion，入侵美國企業和政府機關網絡，同樣也看到微軟的部分原始碼，但駭客無權修改任何代碼或工程系統，所以並未影響到任何客戶數據或服務，不過此舉也引發美方不滿，對此，俄羅斯官方則否認駭客行動是來自於俄羅斯的說法。