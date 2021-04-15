劉爾金登陸發表原創歌曲　父親手稿履歷「11個字」助尋根　





▲劉爾金祖籍桂林。（圖／與會者提供）

記者曾俊豪／綜合報導

資深藝人劉爾金近年轉往大陸發展，祖籍桂林的他，在當地傳統節日「山歌節」當天發表原創歌曲《桂林就是我的家》。劉爾金指出，為了創作歌曲，家人在台灣協助整理資料，卻意外找到父親的手稿履歷，上方寫著「私立文山中學，廣西省桂林」等字，推動他展開尋根之旅。

4月14日是廣西最隆重的節日「三月三山歌節」，今年的活動上，劉爾金登台演唱原創歌曲《桂林就是我的家》。曾在上海創辦相聲劇藝社的劉爾金，其實祖籍就在桂林，因為他的父親劉烈偉（原名劉子琪），早年就是隨國民黨退守台灣。

▲桂林市廟王街兩岸青年創業孵化基地也在同一天簽約。（圖／與會者提供）

劉爾金指出，為了找讓父親生前的印跡，自己多次回桂林尋根，不過一直都沒有收穫，一直到創作這首歌曲，在台北的姊姊協助整理資料，才找到父親的手稿履歷，上方寫著「私立文山中學，廣西省桂林」等字。

他表示，自己創作和演唱這首歌的原因很簡單，「雖然我是從台灣來的，但是我是一個桂林人，我的祖籍就是桂林，桂林就是我的家。」

據了解，《桂林就是我的家》是由大陸音樂人、網紅神曲《我要去高雄》的作者盧洪亞和劉爾金共同作詞，並由台灣音樂製作人高紹桓作曲。

▲《桂林就是我的家》促成劉爾金尋根之旅。（圖／與會者提供）