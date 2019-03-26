逾萬坪綠地伴多樣生態　花蓮習藝所培養環保小尖兵

▲芥菜種會開放位在花蓮的習藝所，讓孩子親近豐富的自然資源，播下心中環境教育的種籽。（圖／基督教芥菜種會提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

基督教芥菜種會花蓮習藝所占地4公頃的萬坪綠地，設計豐富的自然環境課程，今年再度獲教育部「環境學習中心校外教學推廣計畫」支持，3月起受理全台國小至高中學校申請，最高有７千元車資補助，另針對低收及清寒家庭，每車次提供2名學童免費參加，活動營收所得將全數投入芥菜種會社會福利工作，服務更多需要支持的兒童、青少年與家庭。

芥菜種會長期致力於關懷弱勢兒童，並注重社會教育、關心一般學生青年的需要，特別開放位在花蓮的習藝所，讓孩子親近豐富的自然資源，播下心中環境教育的種籽。基督教芥菜種會執行長吳小萍表示，台灣面對全球暖化的共同議題，又因地理位置及地質結構特殊，在各項天然災害分析都是「世界第一」，更應該要向下紮根，培養愛土地又重環保的小尖兵，芥菜種會在社區內推動防災韌力，進一步連結習藝所自然環境資源，帶領學童關心自己居住的環境，一起愛台灣這塊土地！

▲芥菜種會花蓮習藝所去年首度獲教育部校外教學推廣計畫的支持，吸引各地國、高中、小學的學齡童到習藝所參加自然體驗課程。

花蓮習藝所背依中央山脈，擁有約4公頃的萬坪綠地，園區內種植樟樹、苦楝、鳳凰木等喬木，處處綠意盎然，同時使用自然農法規劃香草農場，深具環境友善與生態的多樣性。去年首度獲教育部校外教學推廣計畫的支持，吸引各地國、高中、小學的學齡童到習藝所參加自然體驗課程。

今年五大主題包括「好農趣」、「好食趣」、「手作趣」、「攀樹趣」及「騎樂趣」。「好食趣」主要是引導孩子了解食物與土地的關聯，透過當季食材的運用，親手製作最天然的食品，從體驗飲食活動和了解食物生產過程，學習關心食物安全的議題，也建立健康飲食生活；「攀樹趣」是在引導學生在攀爬的過程中，學習認識樹木及友善環境的互動模式，培養肢體協調能力及平衡感，從不同的高度來認識世界，感受不同的視野等。

▲設計手做餅乾及洛神果醬課程。

習藝所主任江宜錦說，「環境學習中心校外教學推廣」3月起到11月間接受報名，習藝所另有開辦營隊、單車小旅行、攀樹體驗、烘焙體驗、自然素材手作等各式有趣的環境教案，歡迎學校、在家自學團體和一般大眾預約前往。

各項活動報名請洽詢03-8260653#15，活動網址: https://www.mustard.org.tw/tab/518/id/2076。