紅磚老屋勾起家鄉回憶...　兩岸台青探尋古厝文化

▲閩台青年福州古厝文化研習營 。（圖／主辦單位提供）

記者任以芳／綜合報導

儘管受到影響，兩岸建築師青年依然展開交流。「古厝話古今」沙畫表演於上個月25日舉行首屆為期3天2夜的研習營活動，地點就在福州著名歷史景點三坊七巷的郎官巷。讀於福建師範大學海外教育學院的朱軒妤也參與這次活動，她也表示「在我的家鄉嘉義，街頭巷尾隨處可見紅磚石木結構的房子，和我在福建看到的紅磚古厝極為相似，也激起自己探究閩台古厝文化的興趣。」

《中新網》報導，「古厝話古今·共築兩岸情」，首屆閩台青年（福州）古厝文化傳承研習營活動，吸引許多在閩台青參加。其中，在福州讀書的台青朱軒妤表示，自己很喜歡福州這座城市，期盼在研學營中學習古厝建築知識，探索古厝背後的文化意蘊。 能深入瞭解福州傳統古建築以及和兩岸建築專家交流。

報導稱，儀式現場採用「雲交流」的方式，連線台灣藝術大學教授李乾朗，他表示「我們從古厝文明、古厝習俗、古厝建造等方面提煉出來的精髓能成為建築設計的指導。」古建築、古厝承載了中華傳統文化精髓，希望營員們能吸取祖先的智慧，發揚傳統文化，創作出有意義的新時代建築。

▲閩台青年一起探尋古厝歷史。（圖／主辦單位提供）

日前，福建省委台港澳辦新批複9家機構為臺灣青年體驗式交流中心、10個村（社區）設立福建省基層對台交流示範點。 福建省青年建築師協會入選為「福建省臺灣青年體驗式交流中心。」 當天，「福建省台灣青年體驗式交流中心」授牌儀式和「台灣建築師家園」授牌儀式在開營儀式上舉行。

福建省青年建築師協會劉炳輝秘書長說，「在台灣散落著許多源自福建的古建築，它們既是閩台同根同源的歷史見證，也是閩台情感聯繫的紐帶。 希望通過研學營為兩岸建築師團隊搭建交流平台，分享經驗，探索古厝文化傳承與發展，為台港澳青年在大陸就業創業提供思路，也為閩台鄉村振興注入持久活力。」

據了解，該協會作為閩台鄉建鄉創的服務主體，共引進了66支台灣建築師團隊、200多名台灣鄉創鄉建人才，服務了112個村莊專案，加強了兩岸在古厝保護、修復等領域的交流與合作。 此次閩台青年（福州）古厝文化傳承研習營，更是為兩岸青年搭建起一個相互學習的交流平台，讓兩岸青年在同吃、同住、同學中增進交流和情感連結。