E3 2021電玩展攜手媒體　以全線上舉辦希望保持領導地位

特約記者洪聖壹／綜合報導

歷經一年的沈寂，美國貿易協會（ESA）宣佈，全球最大電玩遊戲盛會-美國E3電玩展，今年確認從 6 月 12 日到 6 月 15 日舉辦，時間相較去年公告的有略為提前，而這也是自有 E3 以來，首度採用全線上，而且對所有人免費開放的形式舉辦。

其實早在一週以前，ESA 大會便向多家媒體透露，並且在官網宣傳將 E3 2021 的主題定為「Game One」，會使用全線上舉辦的原因就是已經跟任天堂（Nintendo），微軟Xbox，卡普空（Capcom），Konami，Ubisoft，Take-Two Interactive，Warner Bros.Games，Koch Media 等多家遊戲大廠承諾，將於 6 月 12 日（六）到 6 月 15 日（二）以完全線上的形式舉辦。

此次官方再次宣佈上線時間，目的在於鼓勵媒體、創作者、各行各業專業人員到 E3 2021 官方網站獲取更多訊息。ESA 總裁兼首席執行長Stanley Pierre-Louis透露，「我們正在將今年的E3賽事發展成為對外開放的活動，並且會透過大量的新作揭露和內幕來吸引粉絲。」

在遊戲宣傳方面，大會宣布已經和 IGN，Future Games，GameSpot，Polygon，IGN China 和 Game Bonfire 等多家遊戲媒體攜手，希望能夠藉由直播、報導、媒體同業參與和更多原創內容釋出等形式，搭配新聞發表會、重磅遊戲展示、任何形式的直播與特別來賓出席，為全球粉絲提供更深入的體驗。

Stanley Pierre-Louis坦言，邀請遊戲媒體作為合作夥伴最大的目的是為了確保 E3 持續成為 TV Game 最具權威性的展會。他認為任何媒體合作夥伴都將有助於推動 E3 吸引比以往任何時候都更多的粉絲。

E3 2021 的線上活動由 當地知名活動公司 Paragon Creative Agency，360 Live Media和 SmithBucklin 設計。 ESA 大會也確認了 E3 2022 確實存在，並且希望以實體方式舉辦。