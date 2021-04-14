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Clubhouse撐不到2個月退燒　網揭3大過氣缺點

▲▼ 語音社群軟體Clubhouse。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲語音社群軟體Clubhouse。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者洪菱鞠／台北報導

今年2月在台灣一夕爆紅的語音社群平台Clubhouse，國內外很多藝人名流都在玩，開房間大聊各類話題，吸引許多人也想「進房」參與互動，紛紛徵求邀請碼希望加入，只是這股熱度沒有維持太久，就有網友好奇詢問「clubhouse怎麼不到兩個月就退燒了？」

Clubhouse從美國矽谷一路燒到亞洲地區，短時間內迅速竄紅，但僅限iOS用戶使用，且必須要有邀請碼才能加入，每位用戶只有2組邀請碼，獨特的「會員邀請制」引起關注，也因為一碼難求，就有人從中嗅到商機，上網高價拍賣邀請碼想趁機賺一筆。

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不過對比當時的熱潮，這股現象已經退燒之外，網路上甚至出現「誰還在用clubhouse」的聲音，就有網友在PTT八卦版發文感嘆「想當初人人都在求邀請碼，不是哀鳳仔還不能用的clubhouse，怎麼現在過氣成這樣阿」，好奇想知道「去年開始紅的podcast現在看起來還有點熱度，怎麼clubhouse撐不到兩個月就整個軟掉惹？」

網友好奇「clubhouse怎麼不到兩個月就退燒了？」（圖／翻攝自PTT）

▲網友討論Clubhouse迅速退燒的原因。（圖／翻攝自PTT）

問題一出，立刻吸引眾多網友蓋樓討論，「想當初一堆網紅一直開就覺得好笑」、「就手機板RC語音阿 跟風仔炒起來的」、「應該是兩個禮拜就過氣了吧XDD」、「就過氣的東西重新包裝推出來，還是過氣啊」、「就水果粉的小圈圈啊」，而多數人認為這股風潮一下就沒了的原因，有人直接整理歸納出3大原因「1.邀請碼封殺邊緣人 2.iPhone限定 3.沒幾個能講」。

至於podcast為什麼還能維持熱度，除了「比較有內容」、「至少有準備，CH常常超乾還硬要講」，網友分析podcast很多頻道不錯，運動時可以順便聽主持人聊時事，其中更提到「clubhouse太吃人口才了啦 要一直有人講話 而且你講的再好 也不能錄起來 twitch直播至少還可以回放」。

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