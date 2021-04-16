珍奶元祖大爭霸！兒時最美校園回憶　帶外國朋友點餐「眉角」超多

▲珍珠奶茶風靡全球，堪稱「台灣之光」。（示意圖／視覺中國CFP）



記者吳美依／綜合報導

珍珠奶茶口感豐富美味，風靡全球，被譽為台灣之光當之無愧。但許多網友指出，七、八年級生小時候最愛喝的「元老級」飲料店，現在已經默默消失。podcast節目《宇宙人外信》介紹，粉圓、仙草與芋圓的英日韓文究竟怎麼說，也聊到珍奶起源之謎，以及每次帶著外國朋友品嚐時，最容易忽略的「眉角」。

《宇宙人外信》聊到，珍珠奶茶據信在1980年代問世，但「元老級」連鎖店快可立、葵可立與休閒小站如今已經很難找到。主持人Ryan也提到，許多人小時候被爸媽禁止喝飲料，但在學校卻可以偷偷越過圍牆，請路過的叔叔、阿伯或「姐姐們」幫忙買一杯手搖，簡直是童年最快樂的時光。

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珍珠奶茶的發明眾說紛紜，「元祖」招牌也成為各品牌兵家必爭寶座。其中一個坊間流傳說法是，有人突發奇想將粉圓加入奶茶中，驚覺口感豐富又美味，就此創造這項經典飲品。但是，由於時代太過久遠，珍奶的起源與發明者身分已經不可考。

雖然珍奶已經風靡數十載，但始終競爭激烈、百家爭鳴，各種口味與變化年年推陳出新，配料不只有粉圓，還有仙草、芋圓、布丁、粉條，甚至演變出奶蓋茶等等。

主持人隔壁老王提到，每次有日本朋友來到台灣旅遊，她一定會帶著大家買杯「最道地」的珍珠奶茶，但逐一解釋、詢問每個人喜歡的冰度與甜度，過程其實相當繁複，還要注意每個品牌的糖冰標準不盡相同。台灣手搖飲料文化中最貼心特別的「客製化」服務，竟也成為意想不到的點餐「眉角」。

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