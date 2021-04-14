快訊／AZ疫苗下週三開放自費預約！釋出1萬劑「免收疫苗成本費」

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（14）日宣布，為降低具出國必要性的民眾於境外感染COVID-19的風險，並確保個人及國內防疫安全，自4月21日起，初步開放1萬劑COVID-19疫苗供民眾自費接種。

陳時中說明，適用對象包含商務、出國工作、留學及就醫等人道考量者，沒有開放旅遊者；接種醫院為設有旅遊醫學門診之COVID-19疫苗接種專責醫院辦理，計31家(每縣巿至少1家，含離島縣巿)。

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相關規劃還包含「自費接種採預約制」，因疫苗為多劑型包裝，需要配合醫院安排集中接種作業；疫苗統一由指揮中心調配至專責醫院，且不提供民眾挑選疫苗廠牌；民眾必須自付醫院收取之掛號費、診察費、注射費等；但免收疫苗成本費用。

指揮中心提醒，即使完成COVID-19疫苗接種，仍應遵守防疫新生活原則，勤洗手、佩戴口罩、保持社交距離，以降低感染風險，確保自身健康。

▲4月21日起開放民眾預約COVID-19疫苗自費接種。（圖／指揮中心提供）

▲設有旅遊醫學門診之COVID-19疫苗接種專責醫院據點。（圖／指揮中心提供）※點圖放大