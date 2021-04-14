電動自行車改裝速限能「飆破100公里」　擬要修法強制掛車牌

▲電動自行車數量越來越多，但改裝、超速問題也跟著增加。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者賴文萱／台北報導

近來越來越多人騎乘電動自行車，改裝、超速問題也跟著增多，導致去年死傷人數已攀升到7015人。立委李昆澤今（14）日在立法院交通委員會中表示，車輛違法改裝後時速可以飆到100公里，警方執法取締上有困難，提案修法強制掛車牌。對此，交通部表示將會納入研議。

根據法令規定，電動自行車不得超過時速25公里，但李昆澤說，事實上，還是有看到經過改裝後，電動自行車時速可飆達100公里以上，甚至還有人雙載，舉辦電動車競速比賽，問題嚴重。

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隨著電動自行車越來越普及，死傷人數也跟著節節攀升，105年3265人、107年4207人、108年6086人，到了去年增加到7015人。不過，李昆澤質疑，電動自行車增加越來越多，但為何警方取締件數卻變少？

警政署對此坦言，電動自行車改裝問題確實嚴重，但取締面臨困難，主要是電動自行車本來速限25公里，改裝後可達60到100公里，可是測速照相桿是以道路行車速限為主，沒超過的話就抓不到。

▲立委提案修法，應強制電動自行車懸掛牌照，且要求年滿14歲才可駕駛。（圖／記者陳崑福翻攝）

李昆澤進一步指出，電動自行車沒有掛牌，所以要拍照取締、舉證都有困難，追車都有困難，更不要說要追人。交委會多名立委為此提案建議，交通部應修法強制電動自行車懸掛牌照，且要求年滿14歲才可駕駛。

交通部次長陳彥伯回應，交通部有看到車輛改裝現象，所以從去年、前年開始，就有要求車安中心去做出廠規格加強檢驗，也取締很多業者，從源頭上去做管理。針對立委提案掛牌等修法建議，將會納入研議。

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