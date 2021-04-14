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外送點15元蛋「備註+2片料」！闆娘怕被負評就照做　網轟奧客太貪

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

▲客人的備註要求讓闆娘無奈。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

記者崔子柔／綜合報導

外送平台的下單頁面有備註欄，顧客能透過此管道直接和店家溝通，進行餐點客制化，不過一名早餐店闆娘指出，她昨日接到一單點了15元的荷包蛋，在備註要求「加2片火腿」，她擔心不給會收到負評，還是給了對方一片。

原PO昨（13）日在Facebook社團「爆廢1公社」發文指出，她當時沒有仔細看外送的訂單細節就按下接受，沒想到客人要求在售價15元的荷包蛋加2片火腿，但是這樣備註不會在應付金額裡加價。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

▲闆娘發文。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

「不做給他，又要吃負評」，原PO表示，因為已經接了訂單，若要取消還需跑流程，花更多時間，而且客服大多會偏向消費者，為了避免被客訴，最後還是給了一片，但有在餐點附上紙條提醒，「下次請點別的再備註要換火腿」。

不少網友認為這舉動根本奧客，紛紛表示「給他三色豆偶爾會加切的小小的火腿上去」、「有些人真的會貪這種便宜」，也有不少人認為遇到這種訂單其實不用照做，「你給了以後他就會這樣操作，之後不給你還是會吃負評啊」、「這種就是不能給啊，你給了但寫字條，只要不爽還是會負評你啊」、「這種的不用給好嗎，備註可以不用理會，每個都這樣賠死」。

▼網友留言。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

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