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滑鐵板燒評價　出家人讚「牛肉超下飯」只能偶爾吃！網往下看傻了

高雄鐵板燒,花見燒 。（圖／記者廖明慧攝）

▲出家人叫鐵板燒外送，還自留評價！（示意圖／記者廖明慧攝）

網搜小組／劉維榛報導

大家既有印象中，出家人禁慾禁色，一生只能吃素食！不過有女網友驚呼，日前查看鐵板燒評價時，赫見有出家人12天內偷吃葷食，還大讚牛肉配豆腐超下飯，也不忘強調不敢到店內消費，只敢偶爾點外送「阿彌陀佛」！文章曝光後，讓底下網友笑虧，「沒事沒事廟內不能吃，回家吃就沒事了！」

台中一名女網友在臉書《爆廢1公社》笑稱，某天飢腸轆轆，心血來潮想訂鐵板燒來吃，怎料往下一看評價，發現一則5星的留言超狂，客人竟是出家人，還不諱言訂了葷食。

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4月6日的留言可見，「牛肉餐+單點豆腐很下飯，礙於我是出家人不便到店內買，只能偶爾偷點外送」，文末不忘向佛祖懺悔，「阿彌陀佛」。更傻眼的是，原PO再看3月29日留言，推測又是同人評點，「牛肉餐+單點豆腐很下飯，雖然我吃素，但偶爾偷吃。」

▲▼ 客訂鐵板燒，備註：礙於是出家人，只能偷點外送（圖／翻攝爆廢1公社）

▲12天內吃葷食兩次，卻還自稱「偶爾吃」！（圖／翻攝爆廢1公社）

豈料相隔12天該出家人再度破戒，引發3千多名網友笑歪，「心裡吃素啦」、「還俗應該不會那麼辛苦，還要偷偷點」、「出家人很低調」、「酒肉穿腸過，佛祖心中留」、「先顧肚子，再來顧佛祖」、「很不偶爾...短短幾天就偷吃第二次」。

▼網友一片胡鬧！（圖／翻攝爆廢1公社）

▲▼ 客訂鐵板燒，備註：礙於是出家人，只能偷點外送（圖／翻攝爆廢1公社）

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