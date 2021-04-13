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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

內政部嗆婦聯會「卸責拖延遲不解散」：毫無誠信可言

▲▼婦聯會,中華民國婦女聯合會,不當黨產,國民黨附隨組織。（圖／記者李毓康攝）

▲婦聯會未在期限內申請成立政黨，與內政部隔空交火。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

中華民國婦女聯合會（婦聯會）未於期限內轉型為政黨，遭內政部廢止立案，引來婦聯會提告。台北高等行政法院13日上午針對「內政部命婦聯會限期轉型案」開庭，婦聯會批評內政部違反誠信原則、逼迫其僅得成立政黨，內政部反擊，「如果要談誠信，那婦聯會顯然更無誠信可言」。

內政部指出，3年前婦聯會擬簽訂行政契約，並同意政治團體解散、另行成立基金會，卻因內部反悔而破局，內政部後續依政黨法規定要求該會轉型、嗣後因其未依法辦理而廢止立案。但主委雷倩及律師團卻多次當庭表示絕不解散，還聲稱婦聯會不需受相關法律規範，「如果要談誠信，那婦聯會顯然更無誠信可言」。

內政部說明，政黨法自106年12月6日公布施行後，原依人民團體法規定成立的政治團體，必須依政黨法第43條第2項落日條款規定，於2年內修正章程轉換為政黨，屆期未轉換者，內政部僅得依法廢止立案。

內政部指出，婦聯會因內部長期無法達成共識，遲至108年10月16日召開會員代表大會才作成不轉換為政黨、另行成立基金會的決議，造成其錯失轉型機會，如今卻把延宕的責任推給內政部，對於婦聯會律師團反覆以並未正式簽訂、毫無效力的契約遮掩該會內部長期無法達成轉型共識問題的行為，內政部表示難以理解。

內政部鄭重聲明，有關要求政治團體限期改善及廢止立案之處分，均係依政黨法規定辦理，期待台北高等行政法院能本於法律專業，專注於行政處分合法性的判斷，勿受任意扭曲法律解釋的風向影響，而被模糊本案焦點。

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