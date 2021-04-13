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社會 社會焦點 保障人權

岡山掩埋場大火近6小時才撲滅！惡臭瀰漫高雄　環保局開罰500萬

▲岡山火警 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲岡山火警處理殘火。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市岡山區一處掩埋場12日晚間發生火警，燃燒異味一度擴散到市區，警消獲報火速前往滅火。掩埋場火警延燒整晚，火勢在12晚間8時54分許獲得控制，到了13日1時3分火勢才撲滅，但難聞異味引發民怨，環保局表示後續將依違反空氣汙染防制法第32條告發，處掩埋場500萬元罰鍰。

▲岡山火警 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲岡山火警 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

岡山區12日19時08分發生廢棄物火警，地點為岡山區山隙路1巷，由大隊長邱榮振率岡山、燕巢、田寮、彌陀永安分隊14車31人前往搶救。19時26分第一梯次人員抵達，現場為一般廢棄物掩埋場，燃燒塑膠及廢棄物，佈線搶救，到20時40分1999來電表示有民眾反映大社、燕巢、岡山附近有空汙問題，消防局指揮中心告知岡山區有廢棄物火警，一直到20時54分火勢控制，到了13日1時3分火勢才撲滅，現場目前共有9車20人進行殘火處理作業，目前配合廠區1部怪手持續開挖降溫，起火原因由火調人員調查中。

▲岡山火警 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲環保局人員到場稽查      。（圖／記者洪靖宜翻攝）

據環保局查，受影響的區域為岡山、燕巢、大社、楠梓、仁武、鳥松、鳳山、左營、三民、苓雅、前鎮等區。由於昨晚為西北風轉東北風，初期岡山燕巢大社第一時間聞到異味，隨著風勢往南影響到鳳山仁武等區，到晚上10點半轉為東北風，風就轉向市區，市區開始聞到異味。

環保局派員稽查，空汙小組現場監控空品，環保局表示，空汙小組利用FTIR於事故點前100公尺及下風2公里處，都未發現異常，GC/MS也沒有測得異常物質，除了燃燒不完全產生的粒狀物外，尚無測得其他異常化學物質。後續將依違反空氣汙染防制法第32條告發，處罰新台幣500萬元罰鍰。

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