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「劍指中國」增高國防預算　美官員：拜登正發出可怕訊息

▲▼美國總統拜登。（圖／路透）

▲美國總統拜登。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

在新的財年，美國拜登政府9日提首份年度預算案，規模高達1.5兆美元，其中，國防及國家安全預算佔7530億美元（約21兆台幣）。據日本《共同社》報導稱，美國政府在預算申請概要中表示，正在優先考慮應對「中國威脅」的必要性，同時也要阻止俄羅斯破壞穩定的行為。

大陸官媒《環球時報》綜合多家外媒分析報導，認為美國增加國防預算意圖明顯，就是「劍指」中國。其中，《俄新社》消息分析，美國總統拜登請求國會向五角大樓撥款7150億美元，「用途之一便是遏制中國與俄羅斯。」

▲五角大廈《中國軍事力量報告》說：中國已擁有一支全球最大的海軍。圖為中國飛彈驅逐艦「西安號」去年訪問聖彼得堡時的畫面。(圖／達志影像／美聯社）

▲美國五角大廈《中國軍事力量報告》曾說：中國已擁有一支全球最大的海軍。(圖／達志影像／美聯社）

《環球時報》也引述《法新社》華盛頓9日報導，拜登上任後首份預算案要求國會在從10月1日開始的2022財年為防務和國家安全總計撥款7530億美元。 其中7150億美元將撥給五角大樓，高於2021財年的7040億美元。 相較於川普執政期間大幅增加防務支出，這一預算僅略有增加。

共和黨議員立即抨擊這次預算提案，聲稱「在中國大力推動國防建設時，這削弱了美國軍隊，並要求增加預算。」由於擔心被競爭對手中國超越，拜登的預算提案支援擴大美海軍艦隊。

環時同時引述《路透社》華盛頓同日消息稱，拜登政府擬議中的國防部預算僅保持在7150億美元的提案，遭到民主與共和兩黨人士的反對。 希望削減防務預算的自由派和希望增加軍費開支以應對中國、俄羅斯、伊朗的鷹派都對預算感到不快。

▲▼ 美國核動力航空母艦「羅斯福號」（USS Theodore Roosevelt CVN-71）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國核動力航空母艦「羅斯福號」4日已進入南海。（圖／達志影像／美聯社）

報導表示，包括美國共和黨參議院領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）在內的5名參議院共和黨資深議員發表聯合聲明警告說，拜登的計劃向美國的盟友和對手發出了「可怕的資訊」，並對拜登政府對抗中國的意願提出了質疑。

報導進一步指出，美國民主黨在安全問題上的主要自由派眾議員羅·康納(Ro Khanna ）也指出，拜登請求增加軍費開支是「令人失望的」，而且在導彈專案上存在「浪費性支出」的可能性。

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