獨／高雄深夜驚傳槍手掃射！4車衝撞鐵皮屋　子彈亂打4人傷

▲高雄市仁武一處鐵皮屋遭人開十多槍，4人受傷！警方到場鑑識 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市暗夜不平靜！仁武一處鐵皮屋半夜遭到4部轎車衝撞鐵門之後，隨即被人開槍掃射十多槍，當場4人中彈送醫，目前警方已經到場了解。

據了解這起槍擊案件就發生在13日的凌晨三點多，疑似有4部車就來到這個仁武鐵皮屋，其中一部先是衝撞鐵皮屋大門之後，另外兩部車上的不明人士就下來瘋狂開槍，現場開了超過十幾發的子彈，當場造成4個人受傷，受傷的人並沒有通報119，是利用自己車輛送往榮總救治，而警方獲報之後，仁武偵查隊長翁士閔也到場處理，隨後高雄市刑大大隊長侯東輝以及副大隊長林耕宇也到場掌握情況。

▲警方到場鑑識，現場都是彈殼。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市仁武一處鐵皮屋遭人開十多槍，4人受傷！警方到場鑑識 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市仁武一處鐵皮屋遭人開十多槍，4人受傷！警方到場鑑識 。（圖／記者吳奕靖攝）

其實這個倉庫是屬於高雄市新生代角頭的一處住所，當時在二樓有他們的人，詢問當時也在鐵皮屋裡頭的人，他表示：「他們起口角之後，我們都在樓上坐，就是開車撞門，我們的人就下來看，門一打開就開槍了，開槍之後我朋友就中槍，中槍之後我們所有的人都衝下來，但是他們已經走了，中槍的朋友就送去榮總了」，而起口角的原因，他表示：「感情事！我朋友去留言叫他把留言刪掉，就是他們在感情事下方留言」。

▲高雄市仁武一處鐵皮屋遭人開十多槍，4人受傷！警方到場鑑識 。（圖／記者吳奕靖攝）