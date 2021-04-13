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高雄「酒空男」PO槍照嗆警：想吃子彈請你花錢買　醒來活該被抓

▲高雄市一名男子酒後在臉書po槍照，被警方逮捕 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市一名男子（圖中）酒後在臉書po槍照，被警方逮捕 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

喝醉這下把事情搞大了！高雄市一名自稱「左飛」的男子，在臉書貼文表示「想吃子彈請你花錢買！真以為我沒槍」，並且在留言當中秀出槍枝跟子彈照片，整個貼文被人截圖向警方來報案，雖然左飛在酒醒之後，趕緊刪文，不過還是被警方查獲，以恐嚇公眾危安罪究辦。

一名暱稱「左飛」網友在臉書po文表示表示「想吃子彈請你花錢買!真以為我沒槍?」並在留言中貼出槍枝、子彈照片，宣稱自己持有槍械恐，還有嗆聲警方：「高雄市警察局還不夠格」等語 。囂張行為惹怒警察，警方專案小組迅速在3月31日確認該貼文者真實身分為一名38歲的黃姓男子。

▲高雄市一名男子酒後在臉書po槍照，被警方逮捕 。（圖／記者吳奕靖翻攝）▲高雄市一名男子酒後在臉書po槍照，被警方逮捕 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市一名男子酒後在臉書po槍照，被警方逮捕 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

3月31日晚上9點的時候，警方在黃姓男子的友人住家找到了他，同時把他帶回住所搜查，並沒有查獲任何槍械。而他跟警方來表示自己是喝酒不清醒，一時好玩才上網po文，但是隔天清醒之後，發現事情大條了，所以就立刻刪文，而文章當中的槍枝是屬於「玩具槍」，是多年前拍攝留下的照片，目前這把玩具槍不知道被丟到哪裡去。不過警方依照刑法恐嚇公眾危安罪將他移送法辦。

▲高雄市一名男子酒後在臉書po槍照，被警方逮捕 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市一名男子酒後在臉書po槍照，被警方逮捕 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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