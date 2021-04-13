7縣市長已接種AZ疫苗　南投縣長林明溱：感冒暫緩「癒後帶頭打」

▲全國各地首長昨紛紛施打AZ疫苗，南投縣長林明溱（右）因重感冒未跟進。（圖／記者高堂堯攝）

記者高堂堯／南投報導

AZ疫苗昨日起再擴大至第二及第三順位優先對象接種，包含中央和地方政府防疫人員、高風險一線接觸人員等，符合資格約12.5萬人，各縣市首長紛紛挽袖施打；南投縣長林明溱因日前重感冒，昨天並未施打疫苗，不過他表示健康要自己顧，承諾感冒痊癒後一定會率縣民之先施打。

屬於第二類優先對象的各縣市首長，包含台北市長柯文哲、新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦、基隆市長林右昌、台中市長盧秀燕、新竹市長林智堅、嘉義縣長翁章梁，昨天都已完成接種。

感冒的林明溱昨天照常出席公開活動，雖然上台致詞時仍談笑風生，但在台下戴著口罩時仍難掩些許倦容；他受訪時說，因為最近天氣變化無常而患染重感冒，「怕打了以後有副作用」，現在不適合打疫苗，所以暫時等一下。

林明溱強調，健康是自己的，所以我們要更注意自己的健康，等到感冒好了，他一定會率先帶領全縣縣民施打疫苗。

根據疫情指揮中心資料，AZ疫苗從3月22日開打至4月11日為止，3週來國內累積接種2萬4,658劑、通報108起不良反應事件，進入第四週並且擴大接種對象後，特別是地方百里侯身先士卒能否提升「打氣」，各界都相當關注。



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