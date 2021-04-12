▲ 「台東加碼振興」方案貸款零利率，減輕在地業者成本。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為振興經濟、力挺產業紓困，台東縣政府宣布加碼推出「振興零利率貸款補貼計畫」，並於12日舉行記者會，縣長饒慶鈴說明，新冠肺炎疫情對產業帶來衝擊，縣府為協助台東在地業者紓困，針對已通過申請經濟部中小企業處青年創業及啟動金貸款、勞動部微型創業鳳凰貸款、原民會原住民族綜合發展基金貸款的在地業者，於110年1月1日至110年12月31日期間，加碼利息補貼至零利率，並設立單一窗口提供諮詢服務。

饒慶鈴表示，為持續協助台東縣小型產業、原民產業、青年創業或二度創業者取得資金融通、協助其產業升級、創造更多收益，縣府主動規劃疫後產業振興方案。基於資源分配不重複原則，排除已提供利息減免貸款方案，針對經濟部青年創業及啟動金貸款、勞動部微型創業鳳凰貸款、原民會原住民族綜合發展基金貸款等6項政策性貸款，加碼推出「振興零利率貸款補貼計畫」。

縣府表示，只要設籍台東縣六個月以上或依規定設立於台東縣的公司、商業行號，且取得銀行核貸政府辦理產(創)業型政策貸款，即可向縣府財經處申請利息補貼至零利率，補貼期間回溯至110年1月1日起到今年年底，規劃試辦一年，減輕在地業者集中小企業營運成本，以協助在地業者順利度過此次疫情衝擊。

財經處指出，統計至110年1月底，通過申貸經濟部中小企業處、經濟部工業局、國家發展委員會、勞動部、文化部、交通部、原住民族委員會等37項中央政策貸款的在地業者，共計8,807件，核貸金額達337,275萬元，可見在地產業對資金融通的高需求。

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