獨／台中恐改供四停三　飯店哀號：三分之一以上業者會被打趴

▲台中水情恐改供四停三，飯店聽聞忍不住哀號，超過1/3業者恐被打趴。（圖／資料照）



記者游瓊華／台中報導

中南部水情吃緊不見好轉，人人都在苦盼雨水來，本來的供五停二傳出可能改為供四停三，消息一出，飯店業者哀號，「千萬母湯，會撐不住啦！」若真的施行停水3天，台中市將有超過3分之1業者會被打趴，甚至停水期間得「停業一日」因應。

明天台中市甲區將進入第二周兩天限水時期，台中市旅館公會理事長鄭生昌表示，上週就有業者反映，在管線末端的飯店，自來水早停晚來，停水根本超過2天2夜，而現行除五星級飯店部分有地下水外，一般中小型飯店水塔最多撐2天2夜，如果限水時間再擴大，一定會撐不住，除非限制住宿房客人數，但問題是「台中現在住房率已經夠慘了！」

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鄭生昌也提到，如果真的停水三天，飯店方的因應方式可能有幾種，第一，提供早餐buffet者可能會先改為與早餐店業者合作，或是改發餐券讓補貼房客，減少餐廳食材、用具清洗；第二、住房以續住房客為優先，最糟就是停水期間第三天不收客人，希望政府能提出解決方案，協助業者度過難關。

台灣自來水公司第四區管理處上午說，並未接獲中央指示，從上周台中限水情況來看執行的情況非常好，希望大家共體時艱。