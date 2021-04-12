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勃固大學學生會揭露　緬甸軍方向家屬索12萬元才歸還遺體

▲緬甸政變。（圖／路透）

▲緬甸政變至今，造成約700多人死亡（圖／路透）

實習記者陳培鈞／綜合報導

緬甸政變持續延燒，軍政府至今已造成700多人死亡，有82名示威者9日在勃固（Bago）遇害，刷新單日、一地最高死亡紀錄。11日勃固大學生聯盟（Bago University Students' Union）更在臉書揭露，軍方以12萬緬甸元（約新台幣2426元）的費用，作為歸還死者遺體條件。

根據《CNN》報導，援助政治犯協會（Assistance Association for Political Prisoners）指出，軍方9日在距離仰光東北90公里的勃固，使用步槍、手榴彈甚至火箭砲攻擊示威民眾，造成82名示威者死亡，刷新單日、一地最高死亡紀錄，從軍方於2月1日發動政變以來，已有700多人死亡，軍政府安全部隊拘留了約3000人。

▲勃固大學學生會昨日在臉書發出，軍方以12萬緬甸元的費用，作為歸還示威者遺體的條件。（圖／取自Bago University Students` Union - ပဲခူးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများသမဂ္ဂ）

▲勃固大學學生會昨日在臉書發出，軍方以12萬緬甸元的費用，作為歸還示威者遺體的條件。（圖／取自Bago University Students` Union - ပဲခူးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများသမဂ္ဂ

勃固大學學生會11日在臉書發文指出，軍方以12萬緬甸元的費用，作為歸還9日死亡示威者遺體的條件。《自由亞洲電台》和勃固大學學生會的報導相同，《CNN》尚未確認該報導的真實性，但已向緬甸軍方詢問相關消息。

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