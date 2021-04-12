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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍營要陳其邁簽「反空汙承諾書」　民進黨議員趨前解圍...吵成一團

▲陳其邁施政報告 。（圖／記者吳世龍攝）

▲國民黨團要求陳其邁簽署承諾書，藍綠兩黨將他團團包圍      。（圖／記者吳世龍攝）

記者洪靖宜、吳世龍／高雄報導

高雄市議會第三屆第5次定期大會12日進行市長施政報告與質詢，還沒開議前環團就在場外開記者會盼議會能促成2032高雄無煤主決議，更希望議會能提案在2021年停止興達4部老舊煤電機組運作，場內國民黨團也針對空汙議題進行攻防，更拿出「反空汙承諾書」要市長陳其邁簽名，民進黨議員見狀上前「保護」陳其邁，雙方爭吵不斷，並未有肢體衝突。

▲陳其邁施政報告 。（圖／記者吳世龍攝）

▲環團於開議前到場外開記者會     。（圖／記者吳世龍攝）

由於高雄空氣品質不佳，反空汙聯盟於議會開議前在議會外召開記者會，除了盼議會各黨及無黨籍議員共同支持，促成2032高雄無煤主決議，並希望能停止南電北送、拒絕燃煤毒害健康，籲請議會提案2021年停止興達4部老舊煤電機組汙染。

蘇偉碩醫師表示，空氣汙染的細懸浮微粒PM2.5是世衛列為一級致癌物，而近年來臭氧汙染問題也逐漸嚴重，去煤是重要的第一步，煤電汙染是政府的能源政策可以具體改善實現的部分。他認為，犧牲市民健康的經濟發展是不公平，生命健康的安全保障應該是首要考量。

▲陳其邁施政報告 。（圖／記者吳世龍攝）

▲陳其邁施政報告 。（圖／記者吳世龍攝）

場內國民黨團也針對空汙議題進行質詢，怒批高雄榮登空汙王，要求停止高雄興達電廠4部40年老舊燃煤機組「操作許可」，並且拿出「反空汙承諾書」要陳其邁簽名，喊著要他硬起來，正要上前時，一旁的民進黨議員就紛紛向前幫陳其邁解圍，雙方將陳其邁團團包圍，這時質詢時間已到，議長曾麗燕不斷請大家回座，但藍綠陣營仍爭執不斷。陳其邁則只能坐在位置上，直到曾麗燕宣布休息5分鐘才脫困，藍綠兩邊並未有進一步衝突。

▲陳其邁施政報告 。（圖／記者吳世龍攝）

▲國民黨團要求陳其邁簽署承諾書，藍綠兩黨將他團團包圍 。（圖／記者吳世龍攝）

陳其邁於施政報告中也特別針對改善空汙問題提出方案，包含興達電廠減煤措施，有秋冬停2減2，減煤量自35%提高到50%，秋冬減煤時間再延長，前後共計1個月，以及要求台電燃煤機組提早到114年全部除役。另外；中鋼承諾鍋爐停燒生煤，3座鍋爐9月15日前停燒，中聯2座熱風爐111年改用天然氣，至112年至少年減煤215萬噸，相當於110年大林電廠三成發電量。

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