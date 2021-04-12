路上撿到貓⋯校園文學獎「地雷5模式」！評審：30年來大概3萬篇

▲文學獎的常見模式包括「在路邊撿到貓」。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者林育綾／綜合報導

喜歡文字創作的人都有作家夢，青年學子也經常從校園文學獎開始「試身手」，不過作家朱宥勳提到，在多年評審經驗裡常見幾種情節模式，包括路上撿到失憶少女或貓、販賣「愛、勇氣或回憶」的神秘商店⋯等，他直說「這些模組，30年來大概有3萬篇小說寫過了，你確定能從中脫穎而出嗎？」而他也曾建議「文學獎是補給站，不是里程碑」。

朱宥勳11日在個人臉書PO文「在校園文學獎，很常出現的情節模式」並一一點評：

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1.在路上撿到失憶少女或貓（或其他可愛的東西）

➔為什麼你的世界觀裡這麼容易撿到活體生物？不能看什麼可愛就帶回去養好嗎！

2.一家奇怪的店，賣一堆抽象的東西（愛情、勇氣、回憶之類的）

➔這些店都不是做生意的，都是做仙的，完全看不懂營運模式，不知道拿什麼來付房租。

3.以自殺結尾

➔如果你想描寫悲慘的下場，不妨多想十秒鐘：是活著比較悲慘，還是一了百了比較悲慘？

4.因為考試成績不好，就考不上大學，就流落街頭，最後餓死

➔你現在去你家最近的夜市走一圈，問問看那裡有多少人小時候成績好的？他們餓死了嗎？

5.家裡沒大人照顧，就算凌晨三點都還能自由遊蕩的少年

➔這種角色才真的會餓死，每次看他們在那邊飄，我都很焦慮下一餐在哪裡，想打電話給社會局。

他表示，最近評審季節又開始了，因此隨手記下幾個常見模式，強調不是說這些情節不能寫，只是如果想寫這類故事，請提醒自己，「這些模組，30年來大概有3萬篇小說寫過了，你確定你可以從中脫穎而出嗎⋯⋯？」

▲網友分享迷因圖。（圖／翻攝自Facebook）



針對校園文學獎，除了思考要不要寫這些「常見模組」之外，還有什麼致勝關鍵嗎？朱宥勳向《ETtoday新聞雲》分享，他曾在《文壇生態導覽：作家新手村2 心法篇》書中提到一個觀點，有心寫作的人應該要理解，「文學獎是寫作生涯的補給站，不是里程碑」。

他坦言，現代的文學獎已經沒有過去那種「里程碑」式的意義了，得了獎也沒辦法保證你的作品被出版，更不能保證讀者喜歡、有好的專業評價。但這不代表文學獎對寫作者來說沒有用，它只是角色轉換為「補給站」而已，可以補給你寫作生涯中所需要的資歷、人脈、金錢和知識。

而朱宥勳認為其中最重要的價值是「知識」，因為「專業人士的真心評論」相當難得，尤其在寫出一定成績甚至出書後，「同行之間很少有願意真刀真槍評論你作品的，大家多少還是顧忌人情。除了少數真心好友，很難聽到真話的」。

他解釋，由於文學獎在評審時，作品都是匿名，評審在不知道作者身份的情況下，受到人情干擾程度極低，能夠直接從作品來判斷，而評語的部分，「稱讚的部分很可能是客氣，批評的部分一定是真心」。

因此他認為，「一個厲害的參賽者，不會只從文學獎賺走獎金，他還會賺走一堆知識，就算沒得獎也可以推敲出很多資訊」。但他強調，重點不是「評審講的都是對的，我要聽」，而是可以從每位評審的作品和公開言論中，推測出他們各自擅長的風格，比對自己的作品，就能知道「我的作品對這種讀者有效」或「我的作品對這種讀者無效」，並且知道自己要往什麼方向精進、修改。

朱宥勳在文中表示，「從宏觀的寫作生涯來看，你不應該把評審當裁判。他們是你練拳的木人樁。你不會希望你這輩子最高的成就，只是得一個大學校內的文學獎而已吧？」

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自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

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