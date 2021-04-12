　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

路上撿到貓⋯校園文學獎「地雷5模式」！評審：30年來大概3萬篇

▲▼貓（圖／免費圖庫stocksnap）

▲文學獎的常見模式包括「在路邊撿到貓」。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者林育綾／綜合報導

喜歡文字創作的人都有作家夢，青年學子也經常從校園文學獎開始「試身手」，不過作家朱宥勳提到，在多年評審經驗裡常見幾種情節模式，包括路上撿到失憶少女或貓、販賣「愛、勇氣或回憶」的神秘商店⋯等，他直說「這些模組，30年來大概有3萬篇小說寫過了，你確定能從中脫穎而出嗎？」而他也曾建議「文學獎是補給站，不是里程碑」。

朱宥勳11日在個人臉書PO文「在校園文學獎，很常出現的情節模式」並一一點評：

[廣告]請繼續往下閱讀...

1.在路上撿到失憶少女或貓（或其他可愛的東西）
➔為什麼你的世界觀裡這麼容易撿到活體生物？不能看什麼可愛就帶回去養好嗎！

2.一家奇怪的店，賣一堆抽象的東西（愛情、勇氣、回憶之類的）
➔這些店都不是做生意的，都是做仙的，完全看不懂營運模式，不知道拿什麼來付房租。

3.以自殺結尾
➔如果你想描寫悲慘的下場，不妨多想十秒鐘：是活著比較悲慘，還是一了百了比較悲慘？

4.因為考試成績不好，就考不上大學，就流落街頭，最後餓死
➔你現在去你家最近的夜市走一圈，問問看那裡有多少人小時候成績好的？他們餓死了嗎？

5.家裡沒大人照顧，就算凌晨三點都還能自由遊蕩的少年
➔這種角色才真的會餓死，每次看他們在那邊飄，我都很焦慮下一餐在哪裡，想打電話給社會局。

他表示，最近評審季節又開始了，因此隨手記下幾個常見模式，強調不是說這些情節不能寫，只是如果想寫這類故事，請提醒自己，「這些模組，30年來大概有3萬篇小說寫過了，你確定你可以從中脫穎而出嗎⋯⋯？」

▲▼網路迷因圖。（圖／翻攝自Facebook）

▲網友分享迷因圖。（圖／翻攝自Facebook）

針對校園文學獎，除了思考要不要寫這些「常見模組」之外，還有什麼致勝關鍵嗎？朱宥勳向《ETtoday新聞雲》分享，他曾在《文壇生態導覽：作家新手村2 心法篇》書中提到一個觀點，有心寫作的人應該要理解，「文學獎是寫作生涯的補給站，不是里程碑」。

他坦言，現代的文學獎已經沒有過去那種「里程碑」式的意義了，得了獎也沒辦法保證你的作品被出版，更不能保證讀者喜歡、有好的專業評價。但這不代表文學獎對寫作者來說沒有用，它只是角色轉換為「補給站」而已，可以補給你寫作生涯中所需要的資歷、人脈、金錢和知識。

而朱宥勳認為其中最重要的價值是「知識」，因為「專業人士的真心評論」相當難得，尤其在寫出一定成績甚至出書後，「同行之間很少有願意真刀真槍評論你作品的，大家多少還是顧忌人情。除了少數真心好友，很難聽到真話的」。

他解釋，由於文學獎在評審時，作品都是匿名，評審在不知道作者身份的情況下，受到人情干擾程度極低，能夠直接從作品來判斷，而評語的部分，「稱讚的部分很可能是客氣，批評的部分一定是真心」。

因此他認為，「一個厲害的參賽者，不會只從文學獎賺走獎金，他還會賺走一堆知識，就算沒得獎也可以推敲出很多資訊」。但他強調，重點不是「評審講的都是對的，我要聽」，而是可以從每位評審的作品和公開言論中，推測出他們各自擅長的風格，比對自己的作品，就能知道「我的作品對這種讀者有效」或「我的作品對這種讀者無效」，並且知道自己要往什麼方向精進、修改。

朱宥勳在文中表示，「從宏觀的寫作生涯來看，你不應該把評審當裁判。他們是你練拳的木人樁。你不會希望你這輩子最高的成就，只是得一個大學校內的文學獎而已吧？

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
直擊女友「跪地吞吐」！　他求婚驚喜變驚嚇
恐怖影片！美28歲警臨檢　駕駛突拿「AR-15步槍」射死他
快訊／6樓加蓋鐵皮屋大火　23歲房仲燒成焦屍
快訊／桃園街頭競速失控撞擊火燒車！紅光沖天搶救中
拖吊車吊臂沒收撞ETC鐵架！　整根噴飛險砸後車

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

路上撿到貓⋯校園文學獎「地雷5模式」！評審：30年來大概3萬篇

尷尬到極點！孫子手機響起葛仲珊「這首歌」　撿骨裝罐時被長輩怒瞪

男友黑歷史太多！女開罰「1個月進帳金額嚇人」　網笑了：別放生

等火車被通知「列車壞囉」！台北哥批瞎到爆　反被網轟：都冒煙了

台中自來水管老舊爆管「漏水20噸」　80家庭1天用量浪費了

粉紅超跑VIP！白沙屯媽「來這停駕過8次」　信徒見證：太幸運了

機組員檢疫「關到身心受創」！盼打疫苗後可放寬　陳宗彥回應了

76行者修復遺體遭酸「不是零酬勞？」　律師開嘴：賠錢才是行善嗎

AZ疫苗宜縣僅分配1800支　林姿妙未施打：第一線人員優先

大甲媽遶境到西螺鎮！居民見「整條路垃圾」怒了：媽祖真的高興？

鬼之斜切！三寶左轉橫跨3車道　撞500萬保時捷...網：有得賠了

隔壁停水他沒停...竟是管線接錯　屋主傻眼：全家喝3年多地下水！

高雄女買鹹酥雞驚見「炸蝸牛」　老闆：牠就在九層塔上沒辦法

高雄平價牛排特製「麵換4顆蛋」　荷包蛋塞滿鐵板...顧客：好划算

37天結婚4次！行員海撈32天婚假　申訴公司不批假...銀行遭罰2萬元

霍建華現身探班…提「一要求」被林心如打槍！夫妻私下互動曝

Sandy大尺度穿內衣...吳宗憲：更想看Lulu！　二女兒結婚「就美送！」特別在乎喜帖編號

「22具法老木乃伊」乘車上街遊行　數百人列隊迎接...移至新博物館

沒搶轎！媽祖鑾轎花不到5分鐘　快速通過「一級戰區」民生地下道

苗栗貨車向左偏移猛撞分隔島桿　對向受波及...酒醉駕駛當場死亡

路上撿到貓⋯校園文學獎「地雷5模式」！評審：30年來大概3萬篇

尷尬到極點！孫子手機響起葛仲珊「這首歌」　撿骨裝罐時被長輩怒瞪

男友黑歷史太多！女開罰「1個月進帳金額嚇人」　網笑了：別放生

等火車被通知「列車壞囉」！台北哥批瞎到爆　反被網轟：都冒煙了

台中自來水管老舊爆管「漏水20噸」　80家庭1天用量浪費了

粉紅超跑VIP！白沙屯媽「來這停駕過8次」　信徒見證：太幸運了

機組員檢疫「關到身心受創」！盼打疫苗後可放寬　陳宗彥回應了

76行者修復遺體遭酸「不是零酬勞？」　律師開嘴：賠錢才是行善嗎

AZ疫苗宜縣僅分配1800支　林姿妙未施打：第一線人員優先

大甲媽遶境到西螺鎮！居民見「整條路垃圾」怒了：媽祖真的高興？

Angelababy美背全露輸了！「黑天鵝之爭」倪妮羽毛披肩氣場爆棚

南投一日遊！玩刺激飛行傘大啖在地美食　享受峇里島式度假感

《刻在你心底的名字》陳昊森來了　要為統一獅開球深情演唱

林佳龍辭假的？罹難者頭七剛過　交通部主秘遭爆發動國營工會慰留

藍道砍26分8籃板5助攻捍衛主場　尼克2連勝重返5成勝率

富邦悍將「女子女子」日首創女孩外拍會　與FA甜美拍照

14歲弟不愛上學「被送去做工」　4天後累癱喊「讀書好！讀書好！」

北市大稱霸大專棒球、男足和女排　校長戴遐齡卸任前風光擁四冠

《全明星》何孟遠IG發文謝罪跪了！　王家梁：我先準備一盤碎玻璃

「瘋媽祖遶境」釀腎衰竭、腿殘！醫曝致命徵兆　有咖啡尿別硬撐

生活熱門新聞

元老級手搖飲消失街頭　7年級爆共鳴：經典

10天無酬修復36具遺體卻遭攻擊　王薇君哭了

恐「又大又強颱風」最快2天生成　下波變天狂降12度

限水恐變供四停三　女大生「徵人互住」度水荒

29歲女被「收回求婚」　網卻罵：妳在扯後腿

快訊／白沙屯媽停TOYOTA車廠　網笑喊發了

快訊／小朋友喊「媽祖我愛祢」　白沙媽突大轉彎進國小

新北男童偷彈吉他秒逃　老闆尋人：我教你

最新路徑曝！4月颱恐強又大解旱象？　專家給答案

詐騙集團最愛用他照片　苦主現身

點外送備註放車上！她秒被外送員暖哭

台新妹慶功宴「只遮重點」！鄉民全瘋了：很敢穿

台人狂補習「GDP輸歐美」？網曝殘酷真相

都B型卻生出AB型！老婆唬「血型隔代遺傳」

更多熱門

相關新聞

PO北車大廳2圖「什麼有礙觀瞻根本藉口」　他曝商業利益

PO北車大廳2圖「什麼有礙觀瞻根本藉口」　他曝商業利益

台鐵台北車站大廳黑白格子地板到底能不能席地而坐，引發外界熱烈討論。對此，作家朱宥勳認為，這和背後的商業利益有關，並貼出兩張圖直呼，「什麼坐大廳會堵塞動線是胡說八道」、「什麼有礙觀瞻根本只是藉口」，根本就只是為了二樓的商家在趕人。

徐正文「3點背後盤算」被起底！他怒轟：根本擄人勒贖

徐正文「3點背後盤算」被起底！他怒轟：根本擄人勒贖

藍營硬扣民進黨酬庸帽　朱宥勳嗆國民黨「文盲大黨」

藍營硬扣民進黨酬庸帽　朱宥勳嗆國民黨「文盲大黨」

蔡總統的「槓桿」講稿技巧

蔡總統的「槓桿」講稿技巧

郭董真的「認識」Lamigo嗎？

郭董真的「認識」Lamigo嗎？

關鍵字：

朱宥勳

讀者迴響

熱門新聞

元老級手搖飲消失街頭　7年級爆共鳴：經典

丫頭33歲生日趴100人到場　隨便一滑都明星！

D社爆金正賢拒愛情戲「全因前女友徐睿知」

啦啦隊女神錄影重摔「後空翻撞地折頸」！

10天無酬修復36具遺體卻遭攻擊　王薇君哭了

恐「又大又強颱風」最快2天生成　下波變天狂降12度

限水恐變供四停三　女大生「徵人互住」度水荒

星巴克4／12起連5天買一送一

29歲女被「收回求婚」　網卻罵：妳在扯後腿

快訊／白沙屯媽停TOYOTA車廠　網笑喊發了

22歲妹懷孕閃婚！丈夫聽完產檢秒封鎖

即／16歲高中生陳屍家中！

突入帳3450萬…她樂歪狂領　下場曝

快訊／小朋友喊「媽祖我愛祢」　白沙媽突大轉彎進國小

鄧福如遭控外遇「害人小產」！經紀人回應了

更多

最夯影音

更多
鬼之斜切！三寶左轉橫跨3車道　撞500萬保時捷...網：有得賠了

鬼之斜切！三寶左轉橫跨3車道　撞500萬保時捷...網：有得賠了
隔壁停水他沒停...竟是管線接錯　屋主傻眼：全家喝3年多地下水！

隔壁停水他沒停...竟是管線接錯　屋主傻眼：全家喝3年多地下水！

高雄女買鹹酥雞驚見「炸蝸牛」　老闆：牠就在九層塔上沒辦法

高雄女買鹹酥雞驚見「炸蝸牛」　老闆：牠就在九層塔上沒辦法

高雄平價牛排特製「麵換4顆蛋」　荷包蛋塞滿鐵板...顧客：好划算

高雄平價牛排特製「麵換4顆蛋」　荷包蛋塞滿鐵板...顧客：好划算

37天結婚4次！行員海撈32天婚假　申訴公司不批假...銀行遭罰2萬元

37天結婚4次！行員海撈32天婚假　申訴公司不批假...銀行遭罰2萬元

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面