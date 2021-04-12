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等火車被通知「列車壞囉」！台北哥批瞎到爆　反被網轟：都冒煙了

▲▼台鐵列車故障。（圖／翻攝自爆怨2公社）

▲中壢車站發生火災事故，導致桃園18:19班次停駛。（圖／翻攝自爆怨2公社）

記者黃可昀／綜合報導

台鐵發生太魯閣號事故後，雖然主因是掉落在軌道的工程車，但外界都認為台鐵也該全面檢討安全制度，想不到昨天又發生故障事件。一名男子11日從桃園要搭火車回台北，提早半小時到火車站等候班次，結果時間到了以後，站務人員才廣播「列車壞囉，本車次停開」，使得他空等了半小時還回不了台北。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」表示，他買的班次是晚間6時19分從桃園開往台北，原本預計6時51分可抵達，但時間都已經到了卻不見列車蹤影，這時站務人員才廣播說「列車壞了」，「X咧，我浪費半小時在桃園不知道在幹嘛！」後來發現車站裡的手扶梯也壞掉，且只有一間小小的廁所，連小便斗也故障了，「什麼都壞，故障率高到嚇死人。」

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▲▼台鐵列車故障。（圖／翻攝自爆怨2公社）

▲桃園車站手扶梯、小便斗也壞掉。（圖／翻攝自爆怨2公社）

再來就是問題處理能力，列車故障停駛他能理解，但台鐵竟然沒提出備案，多名乘客紛紛到出口詢問該如何處理，但只得到冷冷的一句「去退票啊！」許多設備故障加上不夠完善的應變方式，讓他忍不住PO文抱怨，「反觀高鐵公司營業十幾年幾乎沒什麼事！」

網友則和原PO抱持不同看法，火車確實有故障機率，只要不是人為使然，偶爾發生都可以接受，寧願多花時間搭下一班車，都比搭到有問題的故障列車好，「不然硬開壞掉的你敢坐嗎？出事又罵說壞了還硬開」、「因為中壢車站冒濃煙啦」、「在中壢火車站火燒車的火車你還要坐？花66元買你今天生命安全，超值了啦」、「台鐵國營、高鐵民營，管理當然有差啊」、「火車不都是有意外就會誤點或停駛，正常，但建築設備爛真的要檢討。」

據了解，中壢火車站11日晚間6時許，一輛北上的自強號列車「底部竄出大量濃煙」，白煙還瀰漫至月台遮蔽視線，警消出動8輛消防車、2輛救護車救援，在將近6時30分撲滅火勢，所幸沒有任何人受傷。原PO剛好就是碰到此事件，導致列車延誤，多數乘客都能體諒這狀況，安全為第一考量。

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