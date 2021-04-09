惡意逼車！西裝男「華麗下車」囂張嗆怎樣...重機騎士看傻眼

圖文／鏡周刊

日前桃園發生一起行車糾紛，一名騎士剛買了新重機開心上路，卻遭到陌生男子駕駛的汽車逼車，最後2車擦撞並停在原地處理，沒想到汽車駕駛以非常華麗的轉身下車，動作誇張外還不斷嗆聲騎士「撞到你了嗎」，事後疑似拖延時間不處理糾紛，讓騎士朋友氣到Po上爆料公社。

網友在爆料公社發文替朋友抱不平，朋友騎了剛買的重機上路，沒想到路上竟遇到一名陌生男子開著Volkswagen Golf TGI系列的轎車逼車，一開始男駕駛停車的位置離騎士重機非常近，騎士也不以為意，往前騎行不到幾分鐘，男駕駛又重新追上並擦撞到重機後方，於是2車都停下來準備報警並處理行車糾紛。

沒想到男駕駛下車先是表示「怎樣」，並揮舞雙手，音量也越來越大，到最後變成怒吼，看似成熟的外表卻像是「屁孩」一樣嗆聲，騎士見狀只好先報警，無法與男駕駛溝通。男駕駛見到騎士開始報警，回到車上長按喇叭阻礙騎士報警外，還以「華麗的轉身」下車，怒踢車門表達不滿，途中持續叫囂並不斷揮舞雙手，騎士只好停在車上也不敢與其對視。

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原Po表示，事後請男駕駛負責到現在，接近一個禮拜的時間卻遭到對方「旋轉」，怒指該男駕駛不斷閃躲責任，一點誠意都沒有，並拖延處理行車糾紛的時間，讓他替朋友喊衰，真的是只能用「倒楣」來形容。

行車紀錄器的影片曝光後，網友們也對男駕駛的動作以及言論啼笑皆非，有網友表示「一下車我以為是有大明星要來了，旋轉＋跳躍，華麗登場！」「對方下車就大小聲明顯要激怒你，最好能來個互嗆，所以他一直找機會嗆聲！」「影片中一開始下車在叫囂是有故意的嫌疑嗎？」，也有網友們針對男駕駛的動作指出「原來是車禍呀～我還以為嗑了什麼藥呢？」「警察看到影片怎麼沒把他抓起驗尿啊？看起來像吃壞的！」。

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