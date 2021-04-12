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【英語多益通】欣賞火星全彩圖，功臣毅力號的英文是？

▲▼毅力號在火星表面拍攝的畫面。（圖／路透社）

▲ 毅力號在火星表面拍攝的畫面。（圖／路透社）

文／Buffy Kao

美國國家航空暨太空總署（NASA）在2月底發布火星探測器毅力號順利登陸的消息，傳回來許多清晰的彩色照片，並在近日引發大量討論。只見照片中有一到疑似彩虹的光芒畫過火星天際，在網路上瘋傳。不過NASA旋即快速澄清，火星大氣中不存在可反射光線的足夠水氣，「彩虹」推測為毅力號相機的鏡頭宇鏡片間的眩光現象。不過毅力號還會在火星上待一段時間，在它傳回來更多精彩照片前，先來學習相關單字吧！

Less than a week into its Mars mission, the Perseverance rover has already sent back a host of postcard-worthy images.
（在登陸火星的任務開展不到一週，毅力號探測器已經傳回許多猶如明信片般美輪美奐的影像。）

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● perseverance (n.) 毅力
這次探測器的名字perseverance代表毅力，字尾「-ance」是個常見的名詞變化，來自於動詞persevere。「per-」代表的是very、thoroughly表達程度很高，加上severe，代表strict、austere、grave嚴肅的、嚴重的之意，大家可以用「因為事情的難度很高，因此需要很多的毅力才能完成」的概念來記這個單字；另外perseverant則是形容詞變化。

類似的字尾變化常見在多益單字中，另外一個則是「-ent/ence」字尾變化，如persist-persistent-persistence（堅持），唯一麻煩的是要注意字尾是「-ent」或「-ant」。

● a host of postcard-worthy images 許多猶如明信片般的影像
這個表達語要提到兩個說法。第一個「a host of…」後面要接可數名詞，host的意思是主人，動詞則表示主持、主辦，在多益測驗中常見的用法就等同於hold；不過host用於此處表達一個大量數量詞，如同a wide variety of…、a great number of…，注意後面加的可數名詞的量需要大。

複合形容詞postcard-worthy則是不錯的用法，後面worthy表達有什麼的價值，這裡表示有如同明信片價值的影像，大家可以自己按照原則創字，如news-worthy有新聞價值的、note-worthy值得注意的。worth是worthy的名詞變化，用法如The diamond is worth millions of dollars.（這顆鑽石價值好幾百萬。）反義詞worthless表示不值得的，就是「-less」表達否定語義的字尾。

"It's been a firehose of data," Justin Maki, a Perseverance imaging scientist and the chief of the instrument-operations team, said at a press conference.
（作為毅力號影像傳送科學家兼設備運作團隊專案主持人，Justin Maki在一場新聞發布會說：「傳回來的訊息源源不絕。」）

● a firehose of data 源源不絕的資訊
這個說法取用firehose消防水管的意象，想像一下，消防員在滅火的時候水柱又大又猛，將此意象拿來形容抽象資訊傳輸，表示很快而大量。

● instrument-operation 設備運作／管理
instrument是個可數名詞，有工具、器械的意思，musical instrument就是樂器、medical instrument是醫療器材；多益常用單字equipment則是不可數名詞，泛指所有的設備。

operation表示運作、運行、操作，也是常見單字，來自動詞operate操作，「-tion」則是名詞字尾。operational運轉的、操作上的，是名詞加上「-al」變成形容詞變化，而operator操作員、駕駛員，則是「-or」名詞字尾，代表「人」的字尾。

【多益模擬試題】

Dear Mr. Pai:
Thank you for your recent order. __(1)__ the tan linen suit you ordered is unfortunately not available in your size at this time, we do have the same style in stock in light gray. __(2)__.
If you order now, we can offer you a 15% discount on the suit, as well as free shipping on your __(3)__ order, so you could have the items by next week. If you are interested, please e-mail our customer service department and reference the order number above.
We apologize for any inconvenience this may cause you.

Sincerely,

Fabrizio Donetti
Customer Service Representative

1. (A) After
(B) Although
(C) Even
(D) When

2. (A) We could send you one of these right away.
(B) Thank you for returning them.
(C) These will be available early next season.
(D) You may exchange your new suits for a larger size.

3. (A) ready
(B) general
(C) entire
(D) thorough

解析：

1. 正解為(B)。題意為「你訂購的棕色亞麻套裝，不幸地目前並沒有符合你身形的大小，_____我們庫存確實有淡灰色的同款套裝。」很明顯要選的是一個連接詞連結兩個完整的句子。unfortunately可以看出來前後語句的關係，英文連接詞最重要的判斷基準就是語句間的關係，來決定選擇的語詞，因此這裡要選前後語句相反的連接詞，故選(B)儘管、雖然。注意選項(C)是個副詞，和even though不同，不可選。

2. 正解為(A)。這句插入語句是2018年多益更新題型的新增考題，要答題必須要了解前後文的概念才能選擇最適合的插入語。前面表達的是「雖然消費者想要的顏色款式沒有貨，但同樣款式有其它顏色可選擇」。後面則是用一些誘因吸引消費者訂購，因此答案應該要選(A)我們可以立即寄送一套此色的套裝。這裡點出第一個誘因是有現貨，不用等。後面提到「如果你現在訂購，我們可以提供你15%的折扣以及免運費」，這也是一個誘因，目的就是要吸引消費者退而求其次訂購其它顏色的貨品。

3. 正解為(C)。題目考的是慣用語和搭配詞（collocation），題意為「如果你現在訂購，我們可以提供你_____15%的折扣以及免運費，如此一來，你下週前就可以取貨。」可知空格要選形容詞，四個選項都是形容詞，但空格要表達整筆訂單的概念，因此答案要選(C)entire完整的、整體的。

延伸閱讀》新聞學英文／中美會談「火藥味十足」，英文怎麼說？

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