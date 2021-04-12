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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

吳景欽／從佛洛伊德案看法庭直播

▲▼ 全美為非裔男子佛洛伊德（George Floyd）之死抗議的浪潮迄今未歇。（圖／路透）

▲佛洛伊德遭警察勒斃案將進入正式審判，審判過程採網路直播，但直播平台或社群網站是否會對陪審員產生影響？（圖／路透）

2020年發生於美國明尼蘇達州的黑人佛洛伊德遭警察蕭恩（Derek Chauvin）勒斃案，引爆全美的反歧視抗議浪潮。此案於2021年3月完成陪審員選任後，立即進入正式審判程序。此案備受全美關注，再加以網路的無遠弗屆，整個審判過程也在網路直播，讓審判公開透明。只是現在的網路世界，不僅是單純播放，更重要的是即時的互動，這到底是好是壞，一直都有爭議。

由於法庭的旁聽席有限，藉由網路直播可受到公民監督。尤其在新冠肺炎疫情期間，避免群聚效應，網路直播自然是最佳選擇。現今網路科技與社群媒體的發達，法庭直播不僅是即時的，同時在轉播完畢後，也會永遠留在網路上，可供人隨時進行點閱，無形中也等於是法治教育的延伸。

而更重要的是，在網路上面的直播，必會有閱聽者於下方留言，甚至可能會有人建立起群組，開始同步進行討論。凡此種種，勢必會增加民眾監督司法的熱度與意願，也算是司法民主化的有效展現。

只是網路直播即便有如此多的好處，卻也不免帶來一些可能的隱憂。如在某些受矚目的案件，如上述的佛洛伊德案，國家廣播網（NBC）於youtube平台的線上觀看人數，動輒接近一百萬，即便是流量人數較少的公共廣播網（PBS），也超過二十萬人。這在無形中，就會對參與審判者形成一種極為龐大的壓力。

另外，這兩家平台之所以會有瀏覽人數的差異，除了商業與否的因素外，是否開放留言，也是關鍵因素。畢竟公共廣播網屬於公共媒體，還是得堅守某些原則，如對審判中案件避免評論的原則。

更值得注意的是，這些直播平台或社群網站是否會對陪審員產生影響？雖然審判期間，陪審員可能對外聯繫的通訊器材都會集中保管，自然不會接觸到這些留言訊息，只是除非有相當必要，否則法官仍得讓陪審員回家，即便事前告誡過陪審員不得與任何人，尤其是記者討論本案，但問題是，當陪審員回家後，有很大的可能會上網查看網路留言，甚至也會看到有人散布對被告或被害人有利或不利的訊息，這必然會對陪審員心證的形成產生影響。

若為避免此種法庭外的污染，似乎就得將陪審員集中於某一旅館，但若審判期間拖太長，此種隔離就會產生很多問題，著名的「辛普森案」即是如此。也因此，就只能強化陪審員的自律與自制。

我國即將於2023年實施《國民法官法》後，雖不會有網路直播，但由於審理案件集中於殺人重罪，勢必受到社會矚目，因此，如何有效保護國民法官的個人安全，以及防止其受污染，必然也是重要課題。

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●吳景欽，真理大學法律系所副教授兼刑事法研究中心主任。以上言論不代表本報立場。

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