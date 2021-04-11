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年輕女師壓倒2歲童狂吻留「齒痕」！家長看監視器畫面氣炸喊告

▲▼年輕女師壓倒2歲童狂吻！家長看「臉頰齒痕」氣炸。（圖／翻攝南方衛視）

▲吳姓女師擔心被幼兒園開除，欺騙家長孩子的傷痕是其他孩童咬的。（圖／翻攝南方衛視）

記者鄒鎮宇／綜合報導

大陸廣州一名陳姓女子表示，日前接到幼兒園通知，2歲的兒子臉上有咬痕，事後到幼稚園調閱監視器畫面，才發現竟是一名吳姓女老師所為，氣得報警提告。

綜合陸媒報導，陳女表示，幼兒園老師2日下午打電話給她，告知孩子被一名男童咬傷，臉頰留下齒痕。陳女當下要求調閱監視器畫面，但幼兒園老師表示需報備才能察看，而陳女接孩子回家時，發現臉頰上的齒痕非常明顯。

陳女說，沒多久吳姓女老師主動打電話道歉並要求見面，坦承孩子臉上的傷是她咬出來的，「說不是小孩咬的，是我（吳姓女老師）親出來的，她也一直強調只是親了一口」。

▲▼年輕女師壓倒2歲童狂吻！家長看「臉頰齒痕」氣炸。（圖／翻攝南方衛視）

▲▼家長對吳姓女老師提告。（圖／翻攝南方衛視）

▲▼年輕女師壓倒2歲童狂吻！家長看「臉頰齒痕」氣炸。（圖／翻攝南方衛視）

豈料，陳女6日察看監視器畫面，發現吳姓女老師與另名陳姓女老師2日中午12時40分許，都在教室內看顧睡著的孩子。然而，吳女卻壓在陳女的孩子身上，用手摀住臉頰左右親，讓陳女無法接受而報警。

園方表示，吳女出於喜愛才親吻孩子，出力不慎才導致有印痕，後因害怕被開除才會對家長說謊，沒有第一時間跟園方報告，目前吳女的實習已終止，對孩子及家長感到抱歉。

此外，廣州番禺警方表示，吳姓女老師的行為並未構成猥褻，因此不予立案，建議家長走法律途徑解決事件。

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