打1隻蚊子！Apple Watch「警告很嚴重」傻住　網勸1情況千萬別戴

▲打蚊子被手錶偵測成摔倒。（圖／翻攝自爆廢1公社）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前無奈表示，只不過打一隻蚊子，手腕上的Apple Watch瞬間發出警示，讓他哭笑不得。話題引起熱烈回響，許多使用者都碰過類似情形，也有不少人開玩笑說，「人家在關心蚊子啦！」

網友在爆廢1公社苦笑直呼，「我只是打一隻蚊子而已，什麼我跌倒很嚴重，你才跌倒...你全家都跌倒！」他表示，這支是Apple Watch5，版本6.3.2，自己也沒有特別去設定什麼。

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從畫面中可見，Apple Watch出現SOS緊急服務，並顯示「看起來您跌得很嚴重。」而使用者們看到熟悉的一幕，不禁笑回「這沒什麼，我之前戴Apple Watch飆車，它也說跌倒得很嚴重」、「在做某件事情時千萬別戴，不然它一定會吵到你美滿的情趣」、「有突然大幅度移動，會偵測可能跌倒，這功能其實很好」、「上次遇到三寶，捶了兩下方向盤，它也說我跌得很嚴重」；另外，有人則是被提醒，「該站起來了！站起來並稍微活動1分鐘。」

▲Apple Watch勸他，該站起來活動一下了。（圖／翻攝自爆廢1公社）

對此，網友們紛紛笑歪回應，「哈哈哈哈...還是其實它在關心蚊子」、「你從蚊子手上搶來的嗎」、「真的很好笑」、「你是用生命去打那隻蚊子嗎」、「這是暗示你要幫蚊子聯絡葬儀社了啦」。

說到Apple Watch的「跌倒偵測」，當偵測到使用者有嚴重跌倒跡象時，它會點一下手腕，並發出警示聲，這時可選擇聯絡緊急服務、左上角「關閉」，或者「我沒事」，倘若長達1分鐘沒有動作，它就會自動撥打緊急服務電話，然後提供所在位置的經緯度座標。